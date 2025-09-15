„Szeptember 15-én a nagykövetet bekérették a brit külügyminisztériumba, ahol hivatalos tiltakozást nyújtottak át neki a drónok lengyel légtérben való megjelenése miatt. Megkérdeztük a brit felet, van-e bármilyen bizonyítékuk arra, hogy a drónokat az orosz hadsereg indította. Nem volt. Kértük továbbá, hogy pontosítsák, hogyan képzelik el a brit külügyben a drónok lengyel irányba történő indításának indokait vagy okait. Nyilvánvaló, hogy Oroszországnak ebben nem lehetett érdekeltsége” – áll a TASZSZ-hoz eljuttatott nagykövetségi közleményben a lengyel dróntámadás kapcsán.

Lengyel dróntámadás

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Dróntámadás: nincs rá bizonyíték, hogy Oroszország volt

„Ezzel szemben a kijevi vezetésnek számos oka és lehetősége van egy ilyen, »idegen zászló alatt« végrehajtott műveletre. Nem nehéz ezeket felsorolni. Ellenérveket nem kaptunk” – jegyezte meg az orosz nagykövetség.

Ismételten megerősítjük, hogy Oroszország részéről semmiféle érdekeltség nincs a feszültség eszkalálásában Lengyelországgal vagy a NATO-val. Ellenkezőleg, a további militarista, oroszellenes hisztéria szításában Kijev és támogatói érdekeltek, akik már többször hajtottak végre provokációkat e célból. Így egyértelmű, kinek áll mindez érdekében

– tették hozzá a diplomáciai képviseletnél.

A közlemény szerint a beszélgetés során az orosz nagykövet felhívta a figyelmet arra is, hogy „az ukrán hadiipari létesítmények elleni legutóbbi légicsapások során nem terveztek semmilyen célpontot Lengyelország területén”.

„Részletes magyarázatokat adtak az orosz képviselők a NATO- és EU-tagországok több fővárosában, valamint New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén. Továbbra is készen állunk arra, hogy megvitassuk a kérdést a lengyel és más érintett partnerekkel annak érdekében, hogy tisztázzuk a történtek körülményeit és elkerüljük az eszkalációt” – áll a közleményben.