Retteg Lettország! Súlyos lépésre szánta el magát a lengyelországi dróntámadás miatt

A döntést a lengyel nemzeti fegyveres erők értékelése után hozták meg, miután tegnap dróntámadás történt Lengyelországban. Spruds úr kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen fenyegetés Lettországra, de megelőző intézkedésekre van szükség. A keleti határ légterének lezárása lehetővé teszi a terület teljes ellenőrzését és megkönnyíti az engedély nélküli repülő tárgyak észlelését – tette hozzá a miniszter.

A rendőrség és a hadsereg vizsgálja a kelet-lengyelországi Wyryki-Wola faluban lelőtt orosz drón törmeléke által megrongált házat

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Dróntámadás Lengyelországban

Mint ismert Lengyelország két tucat, légterét megsértő drónról számolt be, amelyeket szeptember 10-én éjjel lőttek le. Donald Tusk miniszterelnök szerint a drónok oroszok voltak. A lengyel hatóságok megtiltották a repüléseket a Fehéroroszországgal és Ukrajnával közös határ mentén. Az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy nem tervezték lengyel területen lévő objektumok megsemmisítését. A litván külügyminisztérium elismerte, hogy a drónok lengyel területre való belépése véletlen lehetett.