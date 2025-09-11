Hírlevél

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Retteg Lettország! Súlyos lépésre szánta el magát a lengyelországi dróntámadás miatt

1 órája
Andris Spruds, Lettország védelmi minisztere bejelentette, hogy teljes lezárják a légteret az orosz és a belorusz határ felett. A korlátozások ma délután hat órától legalább szeptember 18-ig, lesznek érvényben - közölte a lett állami televízió. A döntés a lengyelországi dróntámadás miatt született.
A döntést a lengyel nemzeti fegyveres erők értékelése után hozták meg, miután tegnap dróntámadás történt Lengyelországban. Spruds úr kijelentette, hogy jelenleg nincs közvetlen fenyegetés Lettországra, de megelőző intézkedésekre van szükség. A keleti határ légterének lezárása lehetővé teszi a terület teljes ellenőrzését és megkönnyíti az engedély nélküli repülő tárgyak észlelését – tette hozzá a miniszter.

Dróntámadás Lengyelországban

Mint ismert Lengyelország két tucat, légterét megsértő drónról számolt be, amelyeket szeptember 10-én éjjel lőttek le. Donald Tusk miniszterelnök szerint a drónok oroszok voltak. A lengyel hatóságok megtiltották a repüléseket a Fehéroroszországgal és Ukrajnával közös határ mentén. Az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy nem tervezték lengyel területen lévő objektumok megsemmisítését. A litván külügyminisztérium elismerte, hogy a drónok lengyel területre való belépése véletlen lehetett.

 

