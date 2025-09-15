Feltételezhetően orosz drón miatt riasztották a román légierő F-16-os vadászgépeit – számol be róla az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint az orosz dróntámadások egyre gyakoribbá válnak Románia határainak közvetlen közelében.

Dróntámadás Lengyelorzságban. Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

Román dróntámadás

Szeptember 14-én „határozott tiltakozást” fejeztek ki az orosz diplomata felé egy állítólagos orosz drón román légtérbe való belépése miatt.

„A beszélgetés során azonban egyetlen konkrét és meggyőző választ sem kaptunk a román légtérbe belépett drón azonosításával kapcsolatos kérdésekre. Mivel nem volt objektív bizonyíték a légi jármű nemzeti hovatartozására, a román fél tiltakozását elutasítottuk, mert alaptalan és megalapozatlan” – jelezte a diplomáciai képviselet.

Lipaev Ukrajnát vádolta az incidenssel.

Kifejtette, hogy hatalmának megőrzése érdekében Kijev minden eszközzel megpróbálja bevonni az európai államokat egy Oroszország elleni katonai fellépésbe.

Az Origo is megírta: korábban a román védelmi minisztérium bejelentette, hogy a orosz fegyveres erők „Geranium” nevű pilóta nélküli repülőgépe megsértette az ország légterét. A drón nem lett lelőve, és hamarosan elhagyta Románia légterét. Ezt követően Bukarest követelte Moszkvától, hogy „azonnal tegyen meg minden intézkedést” annak érdekében, hogy hasonló incidensek ne ismétlődjenek meg.

A napokban Lengyelország légterét sértette meg tizenkilenc feltételezhetően orosz drón. Az incidenst követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO-szerződés 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze.