Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Ismét drónok borzolták a kedélyeket egy NATO-tagállamban. Vasárnap Románia jelentette, hogy orosz drón hatolhatott be a légterébe. A romániai orosz nagykövetség reagált arra, hogy Vlagyimir Lipajevet, a diplomáciai misszió vezetőjét behívták a köztársaság külügyminisztériumába.
Feltételezhetően orosz drón miatt riasztották a román légierő F-16-os vadászgépeit – számol be róla az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint az orosz dróntámadások egyre gyakoribbá válnak Románia határainak közvetlen közelében.

Dróntámadás Lengyelorzságban. Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

Román dróntámadás

Szeptember 14-én „határozott tiltakozást” fejeztek ki az orosz diplomata felé egy állítólagos orosz drón román légtérbe való belépése miatt. 

„A beszélgetés során azonban egyetlen konkrét és meggyőző választ sem kaptunk a román légtérbe belépett drón azonosításával kapcsolatos kérdésekre. Mivel nem volt objektív bizonyíték a légi jármű nemzeti hovatartozására, a román fél tiltakozását elutasítottuk, mert alaptalan és megalapozatlan” – jelezte a diplomáciai képviselet.

Lipaev Ukrajnát vádolta az incidenssel. 

Kifejtette, hogy hatalmának megőrzése érdekében Kijev minden eszközzel megpróbálja bevonni az európai államokat egy Oroszország elleni katonai fellépésbe.

Az Origo is megírta: korábban a román védelmi minisztérium bejelentette, hogy a orosz fegyveres erők „Geranium” nevű pilóta nélküli repülőgépe megsértette az ország légterét. A drón nem lett lelőve, és hamarosan elhagyta Románia légterét. Ezt követően Bukarest követelte Moszkvától, hogy „azonnal tegyen meg minden intézkedést” annak érdekében, hogy hasonló incidensek ne ismétlődjenek meg.

A napokban Lengyelország légterét sértette meg tizenkilenc feltételezhetően orosz drón. Az incidenst követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO-szerződés 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze.

 

