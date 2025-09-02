Dwayne Johnson drámai átváltozása: színésznek se gondoltuk igazán, most meg esélyesnek tartják az Oscarra

Dwayne Johnsont a világ mindig a legkeményebb akcióhősök szerepében látta: a Szikla, aki elpusztíthatatlan, és mindig győztesen kerül ki a küzdelmekből. A zúzógép című új film azonban megmutatja, hogy még a legszilárdabbnak tűnő falak is leomolhatnak.

Dwayne Johnson karrierje eddigi legdrámaibb szerepében, A zúzógép című filmben. Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Dwayne Johnson újra nagyot üt – de most a szívünkre

Sokan eddig nem is gondolták róla, hogy igazi színészként képes lehet maradandót alkotni – most viszont a kritikusok egyenesen Oscar-esélyesként emlegetik.

Ez a fordulat nemcsak pályája új fejezete, hanem bizonyíték arra, hogy Johnson jóval több, mint akciósztár.

A Benny Safdie rendezte dráma Mark Kerr, az MMA korai korszakának egyik úttörő harcosának életét dolgozza fel. A film elején a nézők még a fiatal, magabiztos, legyőzhetetlen sportolót látják, ám a történet előrehaladtával Kerr teste és lelke is darabokra hullik. Johnson hitelesen mutatja meg a fájdalmat, a függőséget és a kapcsolatában zajló folyamatos veszekedéseket.

Emily Blunt játssza Kerr barátnőjét, akivel egyre rombolóbb konfliktusokba bonyolódik. A film nem a klasszikus sportdráma kliséit követi: sokkal inkább olyan alkotásokhoz hasonlítható, mint a Dühöngő bika vagy A pankrátor, ahol a ringben zajló küzdelmek csak a jéghegy csúcsát jelentik, és a valódi dráma a háttérben bontakozik ki.

Dwayne Johnson eddig is bizonyította, hogy karizmatikus és sokoldalú előadó, de ez a szerep túlmutat mindenen, amit korábban láttunk tőle. Megindítóan emberi pillanatok, könnyek és belső harcok teszik felejthetetlenné alakítását. Nem véletlen, hogy a kritikusok már most Oscar-jelölést emlegetnek, hiszen Johnson ebben a filmben valóban leveti a szupersztár álarcot, és teljesen átadja magát a karakterének.

A zúzógép nemcsak az MMA világáról szól, hanem arról is, milyen árat kell fizetni a győzelemért – a testben, a lélekben és a kapcsolatokban.

