Ezért rontja el az egész napot az ébresztő szundi gombja

Sokan alig bírnak reggel felkelni, és reflexből a szundi gombhoz nyúlnak. Pedig a szakértők szerint az ébresztő ismételt kinyomása nemcsak fáradtságot okoz, hanem az egész szervezetre káros hatással lehet.
Miért ártalmas az ébresztő szundi gombja? Jordan Bruss, amerikai ápoló a TikTokon figyelmeztetett követőit: a többszöri ébresztő beállítása szétzilálja az alvás REM-fázisát. Ez okozza a jól ismert „alvási tehetetlenséget”, vagyis a reggeli kábultságot, amely órákon át megmaradhat.

ébresztő
Ezért ártalmas az ébresztő szundi gombja (Képünk illusztráció!)
Fotó:  Pexels 

A szakember szerint minden egyes újabb ébresztő megszólalásakor a szervezet kortizolszintje is megemelkedik. Ez a stresszhormon beindítja a „harcolj vagy menekülj” reakciót, vagyis a test rögtön feszültséggel indítja a napot.

Ébresztő helyett természetes felkelés

Az alvásszakértők azt javasolják, hogy az ébresztő szundi gombja helyett inkább természetes fényre ébredjünk. Ha nem húzzuk be teljesen a függönyt, a reggeli napsugarak jelet adnak a testnek, hogy ideje felkelni. Az állandó lefekvési és ébredési időpont is segít abban, hogy kipihentebben induljon a nap.

Hogyan hat a stressz a testre?

A tartósan magas kortizolszint nemcsak fáradtságot és ingerlékenységet okoz, hanem hozzájárulhat a hízáshoz is. A stresszhormon ugyanis növeli az inzulinszintet, ami fokozza a zsírlerakódást. Emellett gyengíti az immunrendszert, rontja a bőr, a haj és a köröm állapotát, és hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Ébresztő – apró változtatás, nagy hatás

Az ébresztő használata önmagában nem probléma, a szundi gomb viszont valóban káros lehet. Ha reggel megszólal az első ébresztő, érdemes azonnal felkelni, így elkerülheti a kortizol-kiugrásokat, a kimerültséget és a rossz hangulatot. Ez a kis lépés nemcsak a napot teszi jobbá, de hosszú távon az egészséget is védi.

Ha kíváncsi a szundi gomb használatának pozitív hatásaira az Origo.hu cikkében elolvashatja.  

 

