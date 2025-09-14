Ezért rontja el az egész napot az ébresztő szundi gombja

Miért ártalmas az ébresztő szundi gombja? Jordan Bruss, amerikai ápoló a TikTokon figyelmeztetett követőit: a többszöri ébresztő beállítása szétzilálja az alvás REM-fázisát. Ez okozza a jól ismert „alvási tehetetlenséget”, vagyis a reggeli kábultságot, amely órákon át megmaradhat.
A szakember szerint minden egyes újabb ébresztő megszólalásakor a szervezet kortizolszintje is megemelkedik. Ez a stresszhormon beindítja a „harcolj vagy menekülj” reakciót, vagyis a test rögtön feszültséggel indítja a napot.
Az alvásszakértők azt javasolják, hogy az ébresztő szundi gombja helyett inkább természetes fényre ébredjünk. Ha nem húzzuk be teljesen a függönyt, a reggeli napsugarak jelet adnak a testnek, hogy ideje felkelni. Az állandó lefekvési és ébredési időpont is segít abban, hogy kipihentebben induljon a nap.
Az ébresztő használata önmagában nem probléma, a szundi gomb viszont valóban káros lehet. Ha reggel megszólal az első ébresztő, érdemes azonnal felkelni, így elkerülheti a kortizol-kiugrásokat, a kimerültséget és a rossz hangulatot. Ez a kis lépés nemcsak a napot teszi jobbá, de hosszú távon az egészséget is védi.
Hogyan hat a stressz a testre?
A tartósan magas kortizolszint nemcsak fáradtságot és ingerlékenységet okoz, hanem hozzájárulhat a hízáshoz is. A stresszhormon ugyanis növeli az inzulinszintet, ami fokozza a zsírlerakódást. Emellett gyengíti az immunrendszert, rontja a bőr, a haj és a köröm állapotát, és hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.