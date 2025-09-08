Hírlevél

Ed Sheeran mindent hátrahagy

Az énekes bejelentette, hogy családjával Amerikába költözik, miközben turnéja is ott zajlik. Ed Sheeran arról is beszélt, miért érzi magát kulturálisan írnek, és hogy Nashville városában képzeli el a jövőjét.
Ed Sheeran amerikai költözését egy podcastban erősítette meg, elárulva, hogy családjával együtt az Államokban telepszik le, amíg turnézik. A 34 éves énekes szerint nem szeretne ingázni, ezért most hosszabb időre az Egyesült Államokat választja otthonául - írja a Daily Mail.

Ed Sheeran poses on the red carpet upon arrival for the European Premier of F1 The Movie, at Cineworld Leicester Square, central London, on June 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Ed Sheeran szerint kulturálisan írnek érzi magát
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ed Sheeran ír gyökereiről vallott

A sztár két hónappal ezelőtt nagy vihart kavart, amikor kijelentette: kulturálisan inkább írnek érzi magát, hiába Angliában született. Édesapja Belfastból származik, ezért gyerekkora nagy részét Írországban töltötte, ahol az első zenei élményei is kialakultak. Ed elmondta: „Az ír kultúra az, amiben felnőttem, és amire büszke vagyok.”

Kijelentése ugyanakkor komoly vitát váltott ki: sokan támadták, mások viszont megvédték, mondván jogos, hogy a családi örökségéhez kötődik. Az énekes hozzátette, számára Írország „második otthon”, ahol pályafutása során a legnagyobb sikereket érte el.

Ed Sheeran azt is kifejtette, hogy Nashville a kedvenc amerikai városa, ahol szeretné kibontakoztatni country zenei törekvéseit. „Ha az ember áttér a country műfajba, nincs visszaút” – mondta. A döntés nemcsak zenei, hanem családi szempontból is fordulópontot jelent az életében.

 

