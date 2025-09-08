Ed Sheeran mindent hátrahagy

Ed Sheeran amerikai költözését egy podcastban erősítette meg, elárulva, hogy családjával együtt az Államokban telepszik le, amíg turnézik. A 34 éves énekes szerint nem szeretne ingázni, ezért most hosszabb időre az Egyesült Államokat választja otthonául - írja a Daily Mail.

Ed Sheeran szerint kulturálisan írnek érzi magát

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ed Sheeran ír gyökereiről vallott

A sztár két hónappal ezelőtt nagy vihart kavart, amikor kijelentette: kulturálisan inkább írnek érzi magát, hiába Angliában született. Édesapja Belfastból származik, ezért gyerekkora nagy részét Írországban töltötte, ahol az első zenei élményei is kialakultak. Ed elmondta: „Az ír kultúra az, amiben felnőttem, és amire büszke vagyok.”

Kijelentése ugyanakkor komoly vitát váltott ki: sokan támadták, mások viszont megvédték, mondván jogos, hogy a családi örökségéhez kötődik. Az énekes hozzátette, számára Írország „második otthon”, ahol pályafutása során a legnagyobb sikereket érte el.

Ed Sheeran azt is kifejtette, hogy Nashville a kedvenc amerikai városa, ahol szeretné kibontakoztatni country zenei törekvéseit. „Ha az ember áttér a country műfajba, nincs visszaút” – mondta. A döntés nemcsak zenei, hanem családi szempontból is fordulópontot jelent az életében.