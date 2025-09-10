Óriási egészségügyi veszélyt jelenthet a népszerű étel

Egy amerikai kutatás szerint a szukralóz, egy sokak által használt mesterséges édesítőszer – amely diétás üdítőkben, „zero” italokban és különféle cukorpótlókban található – csökkentheti a rákkezelések hatékonyságát. A vizsgálatban résztvevő betegeknél a gyakori fogyasztás rosszabb eredményeket hozott az immunterápiában, de a tudósok találtak lehetséges megoldást is - írja a Fox News.

A mesterséges édesítő hatással lehet a rákkezelésre

Az édesítő fogyasztása rontotta az immunterápia hatását

A Pittsburghi Egyetem és az UPMC Hillman Rákközpont orvosai 132 rákos beteg étrendjét vizsgálták meg. Kiderült, hogy akik sokat fogyasztottak a kérdéses édesítőszerből, azoknál az immunterápia kevésbé működött jól, és rosszabb volt a túlélési esélyük.

Az édesítőszer megváltoztatta a betegek bélflóráját, emiatt csökkent a szervezetben egy fontos anyag, az arginin szintje. Ez az aminosav elengedhetetlen a T-sejtekhez, amelyek kulcsszerepet játszanak abban, hogy az immunterápia hatásos legyen.

A kutatók egereken kimutatták, hogy ha az arginint pótolták étrend-kiegészítőkkel, akkor az immunterápia ismét hatékonyabban működött. Most azt tervezik, hogy ezt rákbetegeknél is kipróbálják klinikai vizsgálatokban.