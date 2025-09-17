Hírlevél

édesítőszer

Így rombolják le az immunrendszert az édesítőszerek

Egy új kutatás szerint az édesítőket nagy mennyiségben fogyasztó rákbetegek kevésbé lehetnek fogékonyak az immunterápiás kezelésekre, és esetükben rövidebb túlélési idő is megfigyelhető. A tudósok azonban úgy vélik, van remény arra, hogy ez a hatás visszafordítható az édesítőszerek használóinál.
A Pittsburghi Egyetem és az UPMC Hillman Cancer Center tudósai kimutatták, hogy azok a betegek, akik rendszeresen fogyasztanak édesítőszereket, kevésbé reagálnak jól az immunkezelésekre, és rövidebb lehet a túlélési idejük.

édesítőszerek
Az édesítőszer megváltoztatja a bélflórát
Fotó: Unsplash

Laboratóriumi kísérletek alapján az édesítő megváltoztatja a bélflórát, és csökkenti az arginin nevű aminosav szintjét, amely fontos az immunrendszer működéséhez. 

Amikor az állatok citrullint – egy argininszintet növelő anyagot – kaptak, az immunterápia hatása helyreállt – írja a Newsmax.

Cukor helyett édesítőszerek?

A kutatók most azt vizsgálják, hogy citrullin-kiegészítőkkel vagy célzott probiotikumokkal javítható-e az immunválasz. További céljuk, hogy más mesterséges édesítőszerek – például az aszpartám, szacharin, xilitol vagy stevia – immunrendszerre gyakorolt hatását is részletesebben vizsgálják. A tanulmány rámutat: bár a mesterséges édesítőszereket sokan választják a cukor egészségesebb alternatívájaként, bizonyos esetekben – például rákos betegek kezelésénél – érdemes lehet újraértékelni azok alkalmazását, különösen, ha azok befolyásolják a szervezet immunválaszát.

 

