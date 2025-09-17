Így rombolják le az immunrendszert az édesítőszerek

A Pittsburghi Egyetem és az UPMC Hillman Cancer Center tudósai kimutatták, hogy azok a betegek, akik rendszeresen fogyasztanak édesítőszereket, kevésbé reagálnak jól az immunkezelésekre, és rövidebb lehet a túlélési idejük.

Az édesítőszer megváltoztatja a bélflórát

Fotó: Unsplash

Laboratóriumi kísérletek alapján az édesítő megváltoztatja a bélflórát, és csökkenti az arginin nevű aminosav szintjét, amely fontos az immunrendszer működéséhez.

Amikor az állatok citrullint – egy argininszintet növelő anyagot – kaptak, az immunterápia hatása helyreállt – írja a Newsmax.

Cukor helyett édesítőszerek?

A kutatók most azt vizsgálják, hogy citrullin-kiegészítőkkel vagy célzott probiotikumokkal javítható-e az immunválasz. További céljuk, hogy más mesterséges édesítőszerek – például az aszpartám, szacharin, xilitol vagy stevia – immunrendszerre gyakorolt hatását is részletesebben vizsgálják. A tanulmány rámutat: bár a mesterséges édesítőszereket sokan választják a cukor egészségesebb alternatívájaként, bizonyos esetekben – például rákos betegek kezelésénél – érdemes lehet újraértékelni azok alkalmazását, különösen, ha azok befolyásolják a szervezet immunválaszát.