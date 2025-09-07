Hírlevél

édesítőszer

Zéró kólát iszik? Rossz hírünk van! Komoly következményei lehetnek

Egy friss kutatás szerint az édesítőszerek hosszú távon árthatnak a kognitív egészségnek. A mesterséges cukorpótlók például az aszpartám, szacharin vagy a xilit rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a memória és a gondolkodás hanyatlását, főként középkorúaknál. A szakemberek szerint fontos lenne az édesítőszerek fogyasztásának csökkentése, és inkább természetes alternatívák, például méz vagy juharszirup választása.
Egy Brazíliában végzett, közel 13 ezer résztvevő bevonásával készült kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy az édesítőszerek fogyasztása káros hatással lehet az agy egészségére. A vizsgálat során a résztvevőket nyolc éven át követték, hogy kiderüljön, hogyan hat az étrendjük az emlékezetükre és gondolkodásukra - írja a The Guardian.

édesítőszerek
Az édesítőszerek rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a kognitív hanyatlást
Fotó: Unsplash

Édesítőszerek és az agy: mit mutat a kutatás?

Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb mesterséges édesítőszert fogyasztották, 62 százalékkal gyorsabban tapasztalták a memória- és gondolkodásbeli hanyatlást, mint azok, akik a legkevesebbet használták. Ez az agyi öregedés szempontjából átlagosan 1,6 évnyi gyorsulást jelentett.

A kutatás különösen a középkorúaknál – 60 év alattiaknál – mutatta ki a kedvezőtlen hatást, amely főként a memória, a verbális folyékonyság és az általános kognitív funkciók romlásában nyilvánult meg.

A tudósok ezért arra figyelmeztetnek, hogy a rendszeres édesítőszer-fogyasztás hosszú távon veszélyes lehet az agy egészségére, és inkább természetes alternatívákat, például tagatózt, mézet vagy juharszirupot javasolnak.

 

