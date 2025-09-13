Egy egész ország őrül meg ezért az édességért - elmondjuk, miért

1937-ben jelent meg, és hamarosan a „tursjokoladen”, azaz a „kirándulós csoki” néven vált ismertté. Az édesség különlegessége, hogy összefonódott a friluftsliv hagyományával, vagyis a szabadban való lassú és tudatos jelenléttel – írja a BBC.
Négy ujjra osztott, ropogós ostyás, tejcsokoládéval bevont szelet, amely szinte minden norvég hátizsákban ott lapul, különösen húsvét idején. Generációk óta hozzátartozik a hegyi túrákhoz, síelésekhez, kabinos hétvégékhez, és sokaknak gyerekkori emlékeket idéz. A reklámok mindig a természet szépségéhez, a friss levegőhöz és a közösségi élményekhez kapcsolták. Kalóriatartalmát gyakran hasonlították egy teljes kis étkezéshez, így valódi energiabombának számított a hosszabb utak során.
A háború utáni időszakban különösen megerősödött a szerepe, amikor az emberek újra felfedezték a szabadságot és a természet örömét. Azóta is a norvég hétköznapok és ünnepek szerves része, szimbolikusan összekötve a városi életet és a hegyek csendjét.
Évente mintegy 60 millió szelet készül belőle,
ami jól mutatja, mennyire elválaszthatatlan a norvég kultúrától.
Így egyszerre testesíti meg a hagyományt, a közös élményeket és a természethez fűződő különleges kapcsolatot.