Rendkívüli

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

édesség

Egy egész ország őrül meg ezért az édességért - elmondjuk, miért

Kvikk Lunsj egy ikonikus norvég csokoládészelet, amelyet sokan a nemzeti identitás részének tartanak. Ez az édesség nemcsak finomság, hanem a természetjárás és a norvég életérzés szimbóluma is.
1937-ben jelent meg, és hamarosan a „tursjokoladen”, azaz a „kirándulós csoki” néven vált ismertté. Az édesség különlegessége, hogy összefonódott a friluftsliv hagyományával, vagyis a szabadban való lassú és tudatos jelenléttel írja a BBC.

édesség
A norvégok túrázni sem indulnak el, ha nincs az édesség a hátizsákukban.
Fotó: Shutterstock

Minden norvég táskájában ottlapul ez az édesség

Négy ujjra osztott, ropogós ostyás, tejcsokoládéval bevont szelet, amely szinte minden norvég hátizsákban ott lapul, különösen húsvét idején. Generációk óta hozzátartozik a hegyi túrákhoz, síelésekhez, kabinos hétvégékhez, és sokaknak gyerekkori emlékeket idéz. A reklámok mindig a természet szépségéhez, a friss levegőhöz és a közösségi élményekhez kapcsolták. Kalóriatartalmát gyakran hasonlították egy teljes kis étkezéshez, így valódi energiabombának számított a hosszabb utak során.

A háború utáni időszakban különösen megerősödött a szerepe, amikor az emberek újra felfedezték a szabadságot és a természet örömét. Azóta is a norvég hétköznapok és ünnepek szerves része, szimbolikusan összekötve a városi életet és a hegyek csendjét. 

Évente mintegy 60 millió szelet készül belőle,

 ami jól mutatja, mennyire elválaszthatatlan a norvég kultúrától.
Így egyszerre testesíti meg a hagyományt, a közös élményeket és a természethez fűződő különleges kapcsolatot.

 

