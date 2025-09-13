Egy egész ország őrül meg ezért az édességért - elmondjuk, miért

1937-ben jelent meg, és hamarosan a „tursjokoladen”, azaz a „kirándulós csoki” néven vált ismertté. Az édesség különlegessége, hogy összefonódott a friluftsliv hagyományával, vagyis a szabadban való lassú és tudatos jelenléttel – írja a BBC.

A norvégok túrázni sem indulnak el, ha nincs az édesség a hátizsákukban.

Fotó: Shutterstock

Minden norvég táskájában ottlapul ez az édesség

Négy ujjra osztott, ropogós ostyás, tejcsokoládéval bevont szelet, amely szinte minden norvég hátizsákban ott lapul, különösen húsvét idején. Generációk óta hozzátartozik a hegyi túrákhoz, síelésekhez, kabinos hétvégékhez, és sokaknak gyerekkori emlékeket idéz. A reklámok mindig a természet szépségéhez, a friss levegőhöz és a közösségi élményekhez kapcsolták. Kalóriatartalmát gyakran hasonlították egy teljes kis étkezéshez, így valódi energiabombának számított a hosszabb utak során.

Norwegians often bring with them Kvikk Lunsj on hikes, which is basically a KitKat but much tastier.



It's known as the national hiking chocolate. pic.twitter.com/nbXKP2p3iI — Barto (@bartonovopolis) July 6, 2025

A háború utáni időszakban különösen megerősödött a szerepe, amikor az emberek újra felfedezték a szabadságot és a természet örömét. Azóta is a norvég hétköznapok és ünnepek szerves része, szimbolikusan összekötve a városi életet és a hegyek csendjét.

Évente mintegy 60 millió szelet készül belőle,

ami jól mutatja, mennyire elválaszthatatlan a norvég kultúrától.

Így egyszerre testesíti meg a hagyományt, a közös élményeket és a természethez fűződő különleges kapcsolatot.