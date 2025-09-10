Élő adásban esett össze az új egészségügyi miniszter – megrázó videó

Svédország új egészségügyi minisztere kedden, szeptember 9-én mutatkozott be hivatalosan a nyilvánosság előtt, amikor hirtelen előrebukott és magával rántotta az áttetsző pulpitusát is. A politikus néhány pillanatra elvesztette az eszméletét, majd a helyszínen tartózkodó politikusok, újságírók és a kormány biztonsági szolgálatának emberei siettek a segítségére.

Svédország új egészségügyi minisztere, Elisabet Lann élő adásban lett rosszul – a sajtótájékoztatót megszakította a drámai pillanat

Fotó: Youtube

Néhány perccel később Lann visszatért, és magyarázatot is adott a történtekre:

Ez nem egy átlagos kedd volt, ilyesmi megtörténhet, ha hirtelen leesik a vércukorszint

– mondta a közönségnek. Bár nem számoltak be arról, hogy orvosi ellátásban részesült volna, nem tűnt súlyosan sérültnek – írja a People.

Az egészségügyi miniszter első napja drámai fordulatot vett

Az incidens különösen meglepő volt, hiszen éppen aznap jelentették be, hogy Elisabet Lann veszi át az egészségügyi miniszter tisztségét Acko Ankarberg Johansson távozása után. Lann korábban Göteborg városi tanácsában dolgozott 2019-től, és többek között a Miniszterelnöki Hivatal helyettes vezetőjeként, valamint az Egészségügyi Felelősség Vizsgálatban is részt vett.

A Kereszténydemokrata Párt tagja, Lann béke- és fejlesztési tanulmányokból, valamint politikatudományból szerzett mesterfokozatot, és évek óta aktívan részt vesz a svéd politikai életben.

Elődje három év után távozott

Elődje, Acko Ankarberg Johansson három éven át töltötte be az egészségügyi miniszteri pozíciót. Ő már 1986 óta aktív tagja a Svéd Kereszténydemokratáknak, és szeptember 8-án jelentette be távozását a tisztségből.