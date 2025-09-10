Élő adásban esett össze az új egészségügyi miniszter – megrázó videó

Svédország új egészségügyi minisztere kedden, szeptember 9-én mutatkozott be hivatalosan a nyilvánosság előtt, amikor hirtelen előrebukott és magával rántotta az áttetsző pulpitusát is. A politikus néhány pillanatra elvesztette az eszméletét, majd a helyszínen tartózkodó politikusok, újságírók és a kormány biztonsági szolgálatának emberei siettek a segítségére.
Néhány perccel később Lann visszatért, és magyarázatot is adott a történtekre:
Ez nem egy átlagos kedd volt, ilyesmi megtörténhet, ha hirtelen leesik a vércukorszint
– mondta a közönségnek. Bár nem számoltak be arról, hogy orvosi ellátásban részesült volna, nem tűnt súlyosan sérültnek – írja a People.
Az incidens különösen meglepő volt, hiszen éppen aznap jelentették be, hogy Elisabet Lann veszi át az egészségügyi miniszter tisztségét Acko Ankarberg Johansson távozása után. Lann korábban Göteborg városi tanácsában dolgozott 2019-től, és többek között a Miniszterelnöki Hivatal helyettes vezetőjeként, valamint az Egészségügyi Felelősség Vizsgálatban is részt vett.
A Kereszténydemokrata Párt tagja, Lann béke- és fejlesztési tanulmányokból, valamint politikatudományból szerzett mesterfokozatot, és évek óta aktívan részt vesz a svéd politikai életben.
Elődje három év után távozott
Elődje, Acko Ankarberg Johansson három éven át töltötte be az egészségügyi miniszteri pozíciót. Ő már 1986 óta aktív tagja a Svéd Kereszténydemokratáknak, és szeptember 8-án jelentette be távozását a tisztségből.