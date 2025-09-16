Több millió ember otthona kerülhet veszélybe Ausztráliában

A frissen közzétett jelentés szerint az éghajlatváltozás nem kímél egyetlen ausztrál közösséget sem. A part menti települések, a nagyvárosok elővárosai, a vidéki területek és még a szigetek is súlyos hatásokkal szembesülhetnek. Chris Bowen, az éghajlatváltozásért felelős miniszter arra figyelmeztetett, hogy a változások drámai hatással lesznek az egészségre, a gazdaságra és az infrastruktúrára.

Emelkedő tenger és halálos hőhullámok – így sújtja Ausztráliát az éghajlatváltozás

Fotó: SIMON JANKOWSKI / NurPhoto

Éghajlatváltozás: hőhullámok, árvizek és emelkedő tengerszint

A jelentés három forgatókönyvet vizsgál: 1,5, 2 és 3 Celsius-fokos globális felmelegedést. Ha a hőmérséklet 3 fokkal emelkedik, a szélsőséges hőhullámok száma a mostani négyről tizennyolcra nőhet évente. A tengeri hőhullámok ideje pedig majdnem 200 napra tolódhat ki, ami veszélybe sodorhatja az élővilágot és az emberek egészségét is.

A tengerszint további emelkedése szintén komoly fenyegetést jelent: 2090-re akár 54 centiméterrel is magasabb lehet. Ez több millió ember ivóvízkészleteit sodorhatja veszélybe, és a jelenlegi évi 15 helyett több mint 200 napig tarthatnak az árvizek.

Gazdasági és társadalmi következmények

Chris Bowen kiemelte, hogy a következő évtizedekben jelentősen nőnek majd a katasztrófák hatásainak felszámolására fordított kiadások. A szélsőséges hőség miatt a kültéri dolgozók termelékenysége csökkenhet, a biztosítások pedig egyre drágábbá és kevésbé elérhetővé válhatnak.

A miniszter hangsúlyozta:

Ez a jelentés figyelmeztetés, hogy a tétlenség mindig drágább, mint a cselekvés ára.

A kormány célja, hogy 2030-ra 43 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást, 2050-re pedig elérje a karbonsemlegességet.

Alkalmazkodás és jövőbeli kilátások

A kormány létrehozott egy nemzeti alkalmazkodási keretet is, amely a közösségek támogatását szolgálja az éghajlatváltozás hatásaival szemben. Az elmúlt években Ausztrália már megtapasztalta a szélsőséges időjárás erejét: pusztító bozóttüzek, aszályok, árvizek és korallfehéredés sújtották az országot.

