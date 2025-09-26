Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán határt

ékszerrablás

Brutális rablás: maszkos fegyveresek egymillió dollárnyi ékszerrel távoztak – videó

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Körülbelül egymillió dollárnyi ékszert zsákmányoltak maszkos fegyveresek Kaliforniában. Az ékszerrablás fényes nappal történt, és kéttucatnyi bűnöző hajtotta végre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ékszerrablásfegyveresekKalifornia

Az ékszerrablás a biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy az elkövetők kalapácsokkal és csákányokkal zúzzák be a kirakatokat, miközben néhányan fegyverrel fenyegetik az alkalmazottakat. A San Ramon-i rendőrség közlése szerint a rablók körülbelül egymillió dollárnyi ékszert vittek el. 

Az ékszerrablás pillanatai – Fotó: X.
Az ékszerrablás pillanatai – Fotó: X

A támadás közben legalább egy lövést is leadtak az üzlet bejáratánál. A rablók több autóval menekültek el a közeli parkolóból. A rendőrök ugyan üldözőbe vették őket, de mivel nem jártak sikerrel, helikopteresek folytatták a keresést. 

A hatóságok beszámolója szerint néhány elkövetőt már sikerült elfogni Oaklandben és egy közeli elővárosban. Köztük van a 27 éves Jimmy Ray és testvére, Michael Ray is.

A Heller Jewelers biztonsági kamerájának felvételén jól látható, ahogy a rablók benyomulnak az üzletbe és összeszedik az ékszereket. 

Sok ékszerrablás Kaliforniában

Nem ez az első hasonló eset a régióban: két hete San Joséban egy 88 éves ékszerbolt-tulajdonost lökött fel egy másik banda, a kamerák ezt a rablást is rögzítették. 

A gyorsan terjedő jelenség miatt Kalifornia külön Szervezett Kereskedelmi Bűnözés Elleni Munkacsoportot hozott létre, amelyet a Kaliforniai Autópálya-rendőrség vezet. Az egység 2025 augusztusáig több mint 700 letartóztatást hajtott végre, és 150 ezer ellopott tárgyat foglalt le, közel 8 millió dollár értékben.

Komolyan fellépünk azokkal a bűnbandákkal szemben, amelyek veszélyeztetik Kalifornia lakosságának biztonságát és a vállalkozások működését. Köszönjük a rendvédelmi partnereinknek a kitartó munkát a tettesek kézre kerítésében – mondta Gavin Newson kormányzó.

Tavasszal Budapesten volt filmbe illő ékszerrablás, amiről az Origo is beszámolt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!