Brutális rablás: maszkos fegyveresek egymillió dollárnyi ékszerrel távoztak – videó

Az ékszerrablás a biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy az elkövetők kalapácsokkal és csákányokkal zúzzák be a kirakatokat, miközben néhányan fegyverrel fenyegetik az alkalmazottakat. A San Ramon-i rendőrség közlése szerint a rablók körülbelül egymillió dollárnyi ékszert vittek el.
A támadás közben legalább egy lövést is leadtak az üzlet bejáratánál. A rablók több autóval menekültek el a közeli parkolóból. A rendőrök ugyan üldözőbe vették őket, de mivel nem jártak sikerrel, helikopteresek folytatták a keresést.
A hatóságok beszámolója szerint néhány elkövetőt már sikerült elfogni Oaklandben és egy közeli elővárosban. Köztük van a 27 éves Jimmy Ray és testvére, Michael Ray is.
A Heller Jewelers biztonsági kamerájának felvételén jól látható, ahogy a rablók benyomulnak az üzletbe és összeszedik az ékszereket.
Nem ez az első hasonló eset a régióban: két hete San Joséban egy 88 éves ékszerbolt-tulajdonost lökött fel egy másik banda, a kamerák ezt a rablást is rögzítették.
A gyorsan terjedő jelenség miatt Kalifornia külön Szervezett Kereskedelmi Bűnözés Elleni Munkacsoportot hozott létre, amelyet a Kaliforniai Autópálya-rendőrség vezet. Az egység 2025 augusztusáig több mint 700 letartóztatást hajtott végre, és 150 ezer ellopott tárgyat foglalt le, közel 8 millió dollár értékben.
Komolyan fellépünk azokkal a bűnbandákkal szemben, amelyek veszélyeztetik Kalifornia lakosságának biztonságát és a vállalkozások működését. Köszönjük a rendvédelmi partnereinknek a kitartó munkát a tettesek kézre kerítésében – mondta Gavin Newson kormányzó.
