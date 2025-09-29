Csak a szerencse mentette meg őket a feldühödött elefánt tombolásától – sokkoló támadás

Egy brit és amerikai turistákból álló csoport majdnem tragédiával végződő kalandot élt át Botswanában, amikor egy feldühödött bika hirtelen rájuk támadt az Okavango-deltában. Az elefánttámadás során a szafari kenukat felborította, az utasok pedig a krokodilokkal teli vízbe estek, miközben az állat egy nőre közvetlenül is rátámadt - írja a DailyMail.

Feldühödött bika borította fel a turisták kenuját – drámai elefánttámadás Botswanában. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A drámai videón látható, ahogy az ormányos visszatér, és hátulról leüti az egyik brit nőt, aki víz alá kerül. Csak a szerencsének köszönhette, hogy az állat nem tudott rátaposni, és tíz másodperc után elállt a támadástól.

🇧🇼🐘🛶 EN IMAGES | Des touristes en safari au Botswana sont chargés par un éléphant, qui renverse leur embarcation. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. pic.twitter.com/xpslxmH2Rf — Cerfia (@CerfiaFR) September 29, 2025

„Csak a szerencse mentette meg őket.”

Egy volt dél-afrikai vadőr szerint a négy turista csodával határos módon élte túl az esetet:

„Mind a négyen meghalhattak volna. Az asszonyt könnyedén felnyársalhatta volna az agyar, és ha pár másodperccel tovább tartja víz alatt, megfullad.”

A helyiek hozzátették: még ha az elefánt nem is öl, a környéken bőven akad krokodil és víziló, amelyek szintén halálos veszélyt jelenthetnek.

Nem az első elefánttámadás a régióban

A közelmúltban egy másik brit turistacsoport hajója is hasonló támadás áldozata lett a deltában, amikor egy anyaelefánt borját védve majdnem felborította a motorcsónakot.

A térségben több mint 400 ezer elefánt él, közülük a bikák akár 4 méter magasak is lehetnek, és 40 km/órás sebességgel rontanak neki a fenyegetésnek. A statisztikák szerint évente körülbelül 500 ember hal meg elefánttámadás miatt világszerte.

Az eset ismét rávilágít: bármennyire is vonzó a szafaritúra, a vadon törvényei mindig érvényesülnek. Ez az elefánttámadás szerencsés kimenetelű volt, de könnyen tragédiával végződhetett volna.

A közel múltban 2 idős turistát taposott halálra elefánt.