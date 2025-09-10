Zombi drog az elektromos cigarettákban: iskolások ezreit fenyegeti láthatatlan veszély

Ez minden szülő rémálma! A BBC riportja szerint mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár 10 fontért (körülbelül 4500 Forintért) kínálják a termékeket. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezek közül sok tartalmazza a „zombi drogként” ismert spice-t. Ez a szintetikus szer sokkal erősebb a kannabisznál, és súlyos mellékhatásokat okozhat: légzési nehézségeket, rohamokat, hallucinációt és akár szívleállást.

Zombi droggal ütik fel az elektromos cigaretta folyadékot (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Az egyik anya elmondta: rettegett attól, hogy egy reggel a saját lánya holtan fekszik majd az ágyában. De nem csak a szülők beszámolója elrettentő: tinédzserek elmondása szerint a függőség gyorsan kialakul, az elvonási tünetek pedig pokoliak: heves szívdobogás, hányás, gyengeség és erős szorongás.

Miért ennyire veszélyes a zombi droggal kevert elektromos cigaretta?

A Bath-i Egyetem kutatása szerint egyes régiókban az iskolákban elkobzott vape készülékek több mint egynegyede tartalmazott spice-t. Ez azt jelenti, hogy a diákok jelentős része akaratlanul is életveszélyes anyagokat szív. A Wedinos, az Egyesült Királyság egyetlen országos drogellenőrző szolgálata szerint a beérkezett minták 40 százaléka volt szennyezett.

Bár a közösségi platformok, mint a Snapchat vagy a TikTok állítják, hogy rendszeresen törlik a kábítószer-kereskedők fiókjait, a fiatalok számára még mindig könnyen elérhetőek ezek a veszélyes szerek.

A szülők rémálma: drogpiac a közösségi médián

A szülők kétségbeesetten próbálják megvédeni gyermekeiket, de sokszor tehetetlenek a gyorsan terjedő online drogpiac ellen. Az egyik anya beszámolója szerint lánya napokra eltűnt, miután találkozott dílerekkel, és csak 36 óra múlva találtak rá.

A történet egyértelmű figyelmeztetés: az elektromos cigaretta nem csak egy ártalmatlan trend, hanem súlyos veszélyforrás, amely életeket tehet tönkre. A szakértők szerint a legfontosabb lépés most a fiatalok tájékoztatása, a szülők és az iskolák összefogása, valamint a közösségi platformok szigorúbb fellépése lenne.

Magyarország területén is súlyos problémákat okoz, hogy a gyermekek egyre fiatalabban találkoznak a kábítószerrel, illetve egyre könnyebben is jutnak hozzá. Horváth László az Origonak adott interjúban, minden részletről beszámol, amely elvezetett a március elején indult az országos hajtóvadászathoz.