Élethű dinoszauruszokat árulnak Facebook Marketplace-en – akár saját T. Rexed is lehet!

Az élethű dinoszauruszok eddig több mint egymillió vendéget kápráztattak el a Field Station: Dinosaurs parkban, ám idén novemberben a létesítmény végleg bezár. A tulajdonos, Guy Gsell úgy döntött, hogy a hatalmas animált őslényeket most bárki megvásárolhatja, aki kifizeti az árukat és megoldja a szállítást - írja a NewYorkpost.

Élethű dinoszauruszok a kalandparkban, amelyek most Facebookon kerülnek eladásra. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Élethű dinoszauruszok után őrült kereslet indult el

A dinoszauruszok ára 500 és 3500 dollár között mozog, ami körülbelül 185 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget jelent. A 39 láb (kb. 12 méter) hosszú T. Rex például 2700 dollárért, vagyis nagyjából 1 millió forintért vihető. Egy 16 láb (kb. 4,8 méter) magas Triceratops 1668 dollárba, azaz mintegy 617 ezer forintba kerül. A legdrágább példány a 75 láb (kb. 23 méter) hosszú Apatosaurus, amelyet 2860 dollárért, nagyjából 1,06 millió forintért hirdettek meg.

A park menedzsere, Lisa Fardella arról számolt be, hogy a hatalmas érdeklődés miatt már az első nap után képtelen volt minden vevőjelöltnek válaszolni. Nemcsak magánemberek, hanem múzeumok és állatkertek is jelezték, hogy szeretnék hazavinni az óriásokat.

Van egy dínó park Budapest határában is ahova el lehet menni megnézni az őslényeket.