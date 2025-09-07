Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

halál

Elevenen elégette feleségét a bőrszíne miatt egy férfi

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lakshmi a halála előtt többször jelezte barátainak és családtagjainak, hogy férje, Kishandas rendszeresen bántotta őt a sötét bőre miatt. Az indiai bíróság most halálbüntetést szabott ki arra a férfira, aki elevenen elégette saját feleségét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálügyvédfeleségfolyadéktestcsaládtagítélet

Rahul Choudhary bíró azzal indokolta a halálbüntetést, hogy a gyilkosság különösen kegyetlen elkövetésnek minősül. A férj tagadja, hogy elevenen elégette a feleségét, ezért ügyvédjével fellebbezni fognak az ítélet ellen. 

Lakshmi 2017-ben hunyt el, miután férje elevenen elégette őt a bőrszíne miatt.
Lakshmi 2017-ben hunyt el, miután férje elevenen elégette őt a bőrszíne miatt.
Fotó: Twitter/@ndtv

Lakshmi 2017. június 24-én éjjel hunyt el szörnyű kínok között. A pár mindössze 1 évig volt házas és ez idő alatt Kishandas gyakran „kali”-nak, azaz sötét bőrűnek nevezte.

Nem volt elég fehér, ezért elevenen elégette

A halála éjszakáján férje egy barna folyadékkal töltött műanyag palackot hozott magával – azt mondta, hogy ez egy gyógyszer, amely világosabbá teszi a bőrét.

Ezután a férje a folyadékot a felesége testére kenette, és amikor az asszony panaszkodott, hogy savszagú, egy füstölőpálcával meggyújtotta. Amikor Lakshmi teste elkezdett égni, a férje a maradék folyadékot is ráöntötte, majd elmenekült. Lakshmit apósa és anyósa szállította kórházba, ahol később meghalt. 

Az ügyész történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet, mivel Indiában nagyon magas a bőrszín miatti diszkrimináció aránya. Ennek ellenére a férjnek 30 napja van fellebbezni a bíróságon. 

Kishandas ügyvédje a BBC-nek elmondta, hogy Lakshmi halála baleset volt, és nincs bizonyíték ügyfele ellen, akit elmondása szerint, hamisan vádoltak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!