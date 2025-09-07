Elevenen elégette feleségét a bőrszíne miatt egy férfi

Rahul Choudhary bíró azzal indokolta a halálbüntetést, hogy a gyilkosság különösen kegyetlen elkövetésnek minősül. A férj tagadja, hogy elevenen elégette a feleségét, ezért ügyvédjével fellebbezni fognak az ítélet ellen.

Lakshmi 2017-ben hunyt el, miután férje elevenen elégette őt a bőrszíne miatt.

Fotó: Twitter/@ndtv

Lakshmi 2017. június 24-én éjjel hunyt el szörnyű kínok között. A pár mindössze 1 évig volt házas és ez idő alatt Kishandas gyakran „kali”-nak, azaz sötét bőrűnek nevezte.

Nem volt elég fehér, ezért elevenen elégette

A halála éjszakáján férje egy barna folyadékkal töltött műanyag palackot hozott magával – azt mondta, hogy ez egy gyógyszer, amely világosabbá teszi a bőrét.

Death penalty for Indian man who burnt alive wife over skin colour https://t.co/remtVWpQ28 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 3, 2025

Ezután a férje a folyadékot a felesége testére kenette, és amikor az asszony panaszkodott, hogy savszagú, egy füstölőpálcával meggyújtotta. Amikor Lakshmi teste elkezdett égni, a férje a maradék folyadékot is ráöntötte, majd elmenekült. Lakshmit apósa és anyósa szállította kórházba, ahol később meghalt.

Az ügyész történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet, mivel Indiában nagyon magas a bőrszín miatti diszkrimináció aránya. Ennek ellenére a férjnek 30 napja van fellebbezni a bíróságon.

Kishandas ügyvédje a BBC-nek elmondta, hogy Lakshmi halála baleset volt, és nincs bizonyíték ügyfele ellen, akit elmondása szerint, hamisan vádoltak meg.