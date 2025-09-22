Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Optus

Halálos következményekkel járt a telefontársaság hibája

Több halálesettel is összefüggésbe hozzák az Optus ausztrál távközlési szolgáltatót, amelynek rendszere 13 órán keresztül használhatatlan volt az ország több mint felében. Az elmaradt segélyhívások miatt a cég súlyos büntetésre számíthat.
OptusAusztráliahaláloshiba

Az ország vezető tisztviselői jelezték, hogy a szolgáltató „súlyos következményekre” számíthat az elmaradt segélyhívások miatt. A leállás következtében több száz segélyhívás nem jutott el a segélyszolgálatokhoz. Csak múlt csütörtökön több mint 600 sikertelen hívást regisztráltak, főként Dél- és Nyugat-Ausztráliából.

Az elmaradt segélyhívások életekbe kerültek – Fotó: David Gray / AFP.
Az elmaradt segélyhívások életekbe kerültek – Fotó: David Gray / AFP

A miniszterelnök is felelőst keres az elmaradt segélyhívások miatt

Az Optus vezérigazgatója, Stephen Rue bocsánatot kért az áldozatok családjaitól és a nyilvánosságtól, „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezve a történteket. A vállalat megerősítette, hogy legalább három ember – köztük egy csecsemő – meghalt az incidens következtében. A rendőrség szerint a kisbaba halála nem hozható egyértelműen összefüggésbe a hálózat hibájával. Nyugat-Ausztrália hatóságai egy negyedik áldozatról is beszámoltak - írja a BBC.

A szolgáltató késlekedése is botrányt kavart. A cégnél csak 13 óra elteltével észlelték a problémát, a közvéleményt pedig csak 40 órával később tájékoztatták, ráadásul a szabályokkal ellentétben a hatóságokat is csak akkor értesítették, amikor már helyreállították a szolgáltatást.

A vállalat vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy a hibát egy hálózati frissítés során fellépett technikai probléma okozta. 

Őszinte részvétemet fejezem ki a négy ember elvesztése miatt, akik nem tudtak segítséget hívni, amikor a legnagyobb szükségük lett volna rá. Biztosítom a közvéleményt, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő – mondta Stephen Rue.

Az ausztrál kommunikációs hatóság (ACMA) mély aggodalmát fejezte ki az ügy miatt.

 

Az ausztráloknak mindig biztosítani kell a lehetőséget, hogy vészhelyzetben elérjék a segélyszolgálatokat. Ez a legalapvetőbb kötelessége minden távközlési szolgáltatónak

 – közölték.

Nem ez az első ilyen eset Ausztráliában. Az Origo is megírta, hogy az Optus 2023-ban már hasonló problémát okozott, amikor több mint 2000 ember nem tudta elérni a segélyhívót. A vállalat akkor több mint 12 millió ausztrál dolláros bírságot kapott.

Anika Wells kommunikációs miniszter hétfőn kijelentette, hogy a szolgáltatóknak „nincs mentségük” a 000-s segélyhívó kiesésére. Anthony Albanese miniszterelnök egyenesen azt mondta, hogy a vezérigazgatónak fontolóra kellene vennie a lemondását.

 

 

