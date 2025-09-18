Hátborzongató, ezért nem nyitják fel Kína első császárának sírját

A terrakotta hadsereget 1974-ben fedezték fel földművesek a Sanhszi tartományban, de Csin Si Huang-ti, az első kínai császár sírjának megnyitása azóta sem történt meg - emlékeztet az Indy100.

A terrakotta hadsereg az első kínai császár, Csin Si Huang-ti sírkamrájánál – Fotó: CFOTO / NurPhoto

Az első kínai császár sírja érintetlen maradhat

A régészek több indokot is megfogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy miért nem nyitják meg a sírt.

Egyrészt attól tartanak, hogy a sír felnyitása visszafordíthatatlan károkat okozna a páratlan régészeti leletben, másrészt a történelmi feljegyzések szerint a sír tele lehet halálos csapdákkal.

A híres kínai történetíró, Szima Qian több mint kétezer éve azt jegyezte fel, hogy a sírt keresztbe állított számszeríjak védik, amelyek azonnal rálőnének a betolakodókra. Emellett a császár parancsára higanyfolyamokkal utánozták a Jangce és a Sárga-folyó vizét, sőt a tengert is, a higany pedig mérgező.

A modern tudomány máig nem zárja ki a legendák igazságtartalmát.

Egy 2020-as tanulmány szerint valóban higany szivároghat ki a sírból a több száz év alatt keletkezett repedéseken át.

Ez nemcsak a kutatók egészségét veszélyeztetné, hanem súlyosan károsítaná a környezetet is.

A tudósok időről időre felvetik, hogy nem invazív, modern technológiával, például radaros letapogatással lehetne betekintést nyerni a sír belsejébe, egyelőre azonban minden próbálkozás kudarcba fulladt. Így Csin Si Huang-ti sírja továbbra is érintetlen, és rejtélyes titkait még sokáig őrizheti.

A Csin-dinasztiáról három éve írt az Origo.