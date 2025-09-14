Elton John gipszben, de bakker, milyen gipszben

Elton John pénteken Instagram-oldalán tett közzé képeket, amelyeken kórházi ágyban fekszik, testét csillogó gipszek borítják. A fotók láttán rajongói azonnal aggódni kezdtek, sokan szívroham közeli élményről számoltak be a kommentekben. A sztár azonban hamar eloszlatta a kételyeket: posztjában tisztázta, hogy valójában nem beteg, és nem is sérült meg, a fotók csupán a Spinal Tap II című film népszerűsítésére készültek - írja a Daily Mail.

Elton John tisztázta: csak a Spinal Tap II reklámjáról van szó

Fotó: Instagram/eltonjohn

Elton tréfásan így írt: „Túl keményen rockoltam... gipszben kötöttem ki!”

Elton John is szerepel a Spinal Tap kultikus film folytatásában

A Spinal Tap II: The End Continues című film 41 évvel az ikonikus This Is Spinal Tap után érkezik, és számos világsztár cameo-szereplésével készül, köztük Sir Paul McCartney, Garth Brooks és Trisha Yearwood mellett Elton Johnnal is. Az eredeti film kultikus darabként 96%-os értékelést kapott a Rotten Tomatoes oldalon, és máig meghatározó az áldokumentumfilmek történetében. A folytatás rendezője ismét Rob Reiner, aki szerint a történet célja nemcsak az örökség megőrzése, hanem új lendület adása is a Spinal Tap univerzumnak.