Mindenki őt keresi: bedrogozták és elrabolták a gyönyörű lányt

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tragikus történet rázta meg a nemzetközi közvéleményt. Egy 34 éves eltűnt nő esete sokkolta a thaiföldi és az orosz sajtót: felmerült, hogy bedrogozták, elkábították és elrabolták. A legsúlyosabb, hogy kislánya egyedül maradt a hotelszobában.
eltűnt nődrogoroszemberrablásThaiföld

Egy eltűnt nő ügye váltja kia rettegést a nemzetközi sajtóban. A fiatal anya egy éjszakai klubba indult taxival, de onnan soha nem tért vissza. A történet érzelmileg különösen megrázó, hiszen kislánya magára maradt.

Thaiföldön drogohatták és rabolhatták el az eltűnt nőt, A legolcsóbb országok, Alegolcsóbbországok, gyűjtés, 2025
Thaiföldön drogozhatták és rabolhatták el az eltűnt nőt (illusztráció)
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Eltűnt nő – bedrogozták és elrabolták

Egy 34 éves eltűnt nő ügyét vizsgálják Thaiföldön. A fiatal édesanya szeptember 12-én érkezett Bangkokba, majd pár nappal később hajnalban taxival indult a Sukhumvit utcába, ahol bárok és szórakozóhelyek sorakoznak. Az utcában nyíltan árulnak tiltott szereket és szexuális szolgáltatásokat. Itt rendszeresen eltűnnek nők, főként turisták. A járművet nem a saját telefonjáról rendelte, és azóta nem adott életjelet magáról.

26 év után került elő az elrabolt kislány.

A beszámolók szerint az eltűnt nőt utoljára egy bűnözéssel telített városrészben látták. Felmerült, hogy bedrogozták és elkábították a lányt, majd elrabolták, hiszen ezen a környéken korábban más turisták is eltűntek.

A nő életét nehezítette, hogy gyakran bulizott, miközben négyéves kislányáról rendszerint bébiszitter gondoskodott. Most azonban a gyermeket reggel a takarítószemélyzet találta meg a szállodai szobában, teljesen egyedül. Jelenleg gyermekotthonban van, a nagymamája érkezik érte.

Szektások raboltak el egy kislányt.

A telefonja kikapcsolva, a közösségi médiában utoljára szeptember 15-én jelentkezett. A hatóságok vizsgálják az ügyet, amely egyszerre tragikus és félelmet keltő. Egy eltűnt nő története mögött most egy kisgyermek magánya rajzolódik ki – írja a Gazeta.ru

 

