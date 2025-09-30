Szupermarket furgonja gázolt el egy idős nőt

A hétköznapi bevásárlások árnyékában egy pillanat alatt fordult tragédiába minden, amikor elütött egy furgon az idős asszonyt. A Tesco-futár furgon okozta baleset sokkolta Bangort, ahol a mentők már nem tudtak életet menteni.

Elütötte egy furgon az idős nőt (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Elütötte egy furgon, majd lezárták az utat

A walesi Bangorban történt tragédia megrázta a várost: egy idős nőt elütötte egy furgon, amelyet egy Tesco-futár vezetett. A baleset a Garth Hill úton történt, ahová azonnal mentőket és légimentőt is riasztottak.

A helyszín percek alatt lezárult, a szirénák fényei vörösre festették az utcát, de minden erőfeszítés ellenére a nőt a helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség közölte, hogy a legközelebbi hozzátartozókat már értesítették, a környéken pedig gyász és döbbenet uralkodik.

A Tesco-futár furgon sofőrje, egy 33 éves férfi, azonnal a hatóságok célkeresztjébe került. A rendőrség halálos közúti veszélyeztetéssel gyanúsította meg, és jelenleg is rendőrségi fogdában tartják. A tragédia körülményeit vizsgálják, de a város már most a veszteség súlya alatt roskadozik – írja a Daily Mail.