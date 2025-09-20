Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

emberi maradvány

Emberi maradványokat találtak egy repülőtéren

26 perce
Hátborzongató felfedezés történt Floridában. Emberi maradványokat találtak egy utas csomagjában a vámellenőrzés során. A férfi azt állította, hogy a koponyát és a csontokat rituálékhoz használta.
emberi maradványkoponyacsont

A repülőgépen utazó férfi a Tampa Nemzetközi Repülőtéren akadt fenn az ellenőrzésen, amikor a vámosok különös tárgyakat találtak nála. A tiltott növények mellett emberi maradványok is előkerültek a vámellenőrzés során, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentettek.

Hátborzongató rituáléhoz kelhettek neki az emberi maradványok
Hátborzongató rituáléhoz kelhettek neki az emberi maradványok (illusztráció)
Fotó: Rulo Mora/pexels

Emberi maradványokkal a csomagban bukott le egy utas

A Tampa Nemzetközi Repülőtér vámellenőrzésén döbbenetes leletre bukkantak a hatóságok: egy utas poggyászában emberi maradványokat találtak. 

A koponyára és csontokra emlékeztető darabokat alufóliába csomagolva rejtette el a férfi, aki azt állította, hogy rituálékhoz használta őket.

 A bizarr lelet között szivarok és tiltott növények is voltak, amelyek tovább erősítették a hátborzongató összképet.

Emberi maradványokat találtak egy nemzeti parkban.

Carlos Martel, a reptér terepi műveletekért felelős igazgatója elmondta: az emberi maradványok komoly egészségügyi kockázatot jelentettek, ezért megsemmisítették őket. Az utas csalódottságát fejezte ki, de a hatóságok nem engedhettek a szigorú előírásokból. Az ügyben vizsgálat indult, hogy megállapítsák, valóban emberi csontokról volt-e szó, és honnan származhattak – számolt be a New York Post.

 

