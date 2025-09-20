Emberi maradványokat találtak egy repülőtéren

A repülőgépen utazó férfi a Tampa Nemzetközi Repülőtéren akadt fenn az ellenőrzésen, amikor a vámosok különös tárgyakat találtak nála. A tiltott növények mellett emberi maradványok is előkerültek a vámellenőrzés során, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentettek.

Hátborzongató rituáléhoz kelhettek neki az emberi maradványok (illusztráció)

Fotó: Rulo Mora/pexels

Emberi maradványokkal a csomagban bukott le egy utas

A Tampa Nemzetközi Repülőtér vámellenőrzésén döbbenetes leletre bukkantak a hatóságok: egy utas poggyászában emberi maradványokat találtak.

A koponyára és csontokra emlékeztető darabokat alufóliába csomagolva rejtette el a férfi, aki azt állította, hogy rituálékhoz használta őket.

A bizarr lelet között szivarok és tiltott növények is voltak, amelyek tovább erősítették a hátborzongató összképet.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of the discovery of human remains.



Suspected human bones, including part of a skull, were found in a traveler's luggage at a Florida airport. The passenger told authorities they used the remains for "rituals."



The macabre… pic.twitter.com/Ia35pyG8YS — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 19, 2025

Emberi maradványokat találtak egy nemzeti parkban.

CBP officers at Florida airport discover human skull and bones in luggage, passenger claims ritual use. https://t.co/Eql9yTlzxY — CBS News (@CBSNews) September 20, 2025

Carlos Martel, a reptér terepi műveletekért felelős igazgatója elmondta: az emberi maradványok komoly egészségügyi kockázatot jelentettek, ezért megsemmisítették őket. Az utas csalódottságát fejezte ki, de a hatóságok nem engedhettek a szigorú előírásokból. Az ügyben vizsgálat indult, hogy megállapítsák, valóban emberi csontokról volt-e szó, és honnan származhattak – számolt be a New York Post.