Elképesztő emberrablás, három másodpercen múlt a nő élete – videó

Megrázó emberrablás történt Brazíliában, ahol egy 35 éves férfi szexuálisan bántalmazott és elrabolt egy nőt, majd kocsijával útnak indult. Az eset Minas Gerais államban, Corinto városában ért véget, egy benzinkútnál, ahol a nő elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Amint a férfi megállt tankolni, az áldozat kiszúrta a közelben járőröző rendőrautót. Nem habozott: mindössze három másodperc alatt kinyitotta az ajtót és kiszaladt a járműből.

A biztonsági kamera felvétele az emberrablás pillanatáról, amikor a nő kiszáll az autóból és a rendőrökhöz fut .Forrás:MirrorUK

Többször is menekült az emberrablás elől – végül a rendőrök mentették meg az életét

A biztonsági kamera felvételén látható, ahogy a nő kétségbeesetten rohan a rendőrök felé, miközben támadója próbálja visszarántani őt az autóba. A rendőrök gyorsan reagáltak: megállították a férfit, akit a helyszínen letartóztattak.

Kiderült, hogy a nő már korábban is elmenekült a férfi elől, és testvérénél keresett menedéket, de támadója utána ment, elvette a telefonját, és késsel fenyegetve kényszerítette autóba.

A rendőrség szerint a férfit emberrablás, szexuális erőszak, halálos fenyegetés és szabadságvesztés vádjával tartóztatták le. Az áldozat vallomásában elmondta: az út során végig fenyegetve érezte magát, és attól rettegett, hogy meg fogják ölni. A rendőrök járőrszolgálata szó szerint életet mentett.

Az áldozat szerint folyamatosan az életét féltette. A katonai rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni

– nyilatkozta Márcio Brandão százados.

