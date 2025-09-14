Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Emmy-gála

Óriási meglepetések és rekordok várhatók az Emmy-gálán

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Emmy-gála ismét a televíziós világ legnagyobb eseményének ígérkezik. Az Emmy-gálán olyan sorozatokért szoríthatunk, mint a Fehér Lótusz, a Severance, az Utolsó közülünk és a Kamaszkor, de a jelöltek listáján számos világsztár neve is megtalálható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmy-gálasorozatokvilágsztárokEmmy-díjátadó

Vasárnap este rendezik meg az Emmy-díjátadót Los Angelesben, amelyen a televíziós világ legnagyobb produkciói és sztárjai versenyeznek. A vígjátékok mezőnyében a korábbi győztes A mackó (The Bear) és a Hacks – A pénz beszél mellett olyan kedvencek indulnak, mint az Abbott Általános Iskola (Abbott Elementary) és az Gyilkosság csakis az épületben (Only Murders in the Building) - írja a BBC.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 11: (L-R) Jeannae Rouzan-Clay, Nate Bargatze, Jesse Collins and Cris Abrego, Chair, Television Academy attend the 77th Primetime Emmys Press Preview at Peacock Theater on September 11, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az Emmy-gála 2025-ben ismét a legnagyobb sztárokat vonultatja fel
Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emmy-gála: fiatal tehetségek és világsztárok egy kategóriában

A limitált sorozatok kategóriájának nagy esélyese a Netflix Kamaszkor (Adolescence) című szériája, főszereplője, a mindössze 15 éves Owen Cooper pedig minden idők legfiatalabb férfi Emmy-díjasa lehet. A mellék- és főszereplői jelöltek között olyan neveket találunk, mint Cate Blanchett, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gary Oldman vagy Javier Bardem.

A gála házigazdája Nate Bargatze humorista lesz, aki különleges szabályokat vezet be: minden elnyújtott köszönőbeszéd után csökkenti az általa felajánlott jótékony adomány összegét. Az idei Emmy-gála nemcsak a díjakról, hanem a televíziózás jövőjét formáló alkotásokról is szól majd.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!