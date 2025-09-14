Óriási meglepetések és rekordok várhatók az Emmy-gálán

Vasárnap este rendezik meg az Emmy-díjátadót Los Angelesben, amelyen a televíziós világ legnagyobb produkciói és sztárjai versenyeznek. A vígjátékok mezőnyében a korábbi győztes A mackó (The Bear) és a Hacks – A pénz beszél mellett olyan kedvencek indulnak, mint az Abbott Általános Iskola (Abbott Elementary) és az Gyilkosság csakis az épületben (Only Murders in the Building) - írja a BBC.

Az Emmy-gála 2025-ben ismét a legnagyobb sztárokat vonultatja fel

Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emmy-gála: fiatal tehetségek és világsztárok egy kategóriában

A limitált sorozatok kategóriájának nagy esélyese a Netflix Kamaszkor (Adolescence) című szériája, főszereplője, a mindössze 15 éves Owen Cooper pedig minden idők legfiatalabb férfi Emmy-díjasa lehet. A mellék- és főszereplői jelöltek között olyan neveket találunk, mint Cate Blanchett, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gary Oldman vagy Javier Bardem.

A gála házigazdája Nate Bargatze humorista lesz, aki különleges szabályokat vezet be: minden elnyújtott köszönőbeszéd után csökkenti az általa felajánlott jótékony adomány összegét. Az idei Emmy-gála nemcsak a díjakról, hanem a televíziózás jövőjét formáló alkotásokról is szól majd.