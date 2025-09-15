Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Emmy-díjátadó

Hihetetlen, de igaz: egy 15 éves tinédzser történelmet írt az Emmy-gálán

A 15 éves Owen Cooper történelmet írt azzal, hogy ő lett a valaha volt legfiatalabb férfi Emmy-díj nyertese. A Los Angelesben tartott gálán a Netflix Adolescence (Kamaszok) című sorozata nyolc elismerést söpört be, köztük a legjobb limitált sorozat (Best Limited Series) díját. A fiatal színész megható beszédében szüleinek és stábjának mondott köszönetet az Emmy-gálán.
Emmy-díjátadóEmmy-gálavilágsztárok

Az Adolescence (Kamaszok) című Netflix-minisorozat tarolt a 77. Emmy-díjátadón, ahol összesen nyolc kategóriában győzött. A legnagyobb figyelmet azonban a 15 éves Owen Cooper sikere kapta: ő lett minden idők legfiatalabb férfi Emmy-nyertese a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A warringtoni tinédzser Jamie Millert alakította a négyrészes sorozatban, amely egy iskolásfiú történetét követi, akit gyilkossággal vádolnak, miután szélsőséges online tartalmak hatása alá kerül. Cooper 14 éves volt a szerep forgatásakor - írja a Daily Mail.

Emmy British actor and winner of the award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for "Adolescence" Owen Cooper attends the 77th Primetime Emmy Awards Governors Gala at the Los Angeles Convention Center in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Owen Cooper az Emmy színpadán történelmet írt
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Kamaszok sikere az Emmy-gálán

Stephen Graham a legjobb férfi főszereplő és a legjobb forgatókönyvíró kategóriában nyert Jack Thorne társaságában, Erin Doherty pedig a legjobb női mellékszereplő díját vehette át. A rendezői díjat Philip Barantini kapta, akit a produkció különleges, egyfelvételes stílusáért méltattak. A sorozat korábban már két technikai díjat (operatőri munka és casting) is bezsebelt.

Owen Cooper állva tapsoló közönség előtt vette át díját Sydney Sweeney-től. Beszédében hangsúlyozta: „Ez a díj nem csak az enyém, hanem az egész stábé.” A fiatal színészt szülei és testvérei is elkísérték Los Angelesbe.

 

