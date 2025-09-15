Hihetetlen, de igaz: egy 15 éves tinédzser történelmet írt az Emmy-gálán

Az Adolescence (Kamaszok) című Netflix-minisorozat tarolt a 77. Emmy-díjátadón, ahol összesen nyolc kategóriában győzött. A legnagyobb figyelmet azonban a 15 éves Owen Cooper sikere kapta: ő lett minden idők legfiatalabb férfi Emmy-nyertese a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A warringtoni tinédzser Jamie Millert alakította a négyrészes sorozatban, amely egy iskolásfiú történetét követi, akit gyilkossággal vádolnak, miután szélsőséges online tartalmak hatása alá kerül. Cooper 14 éves volt a szerep forgatásakor - írja a Daily Mail.

Owen Cooper az Emmy színpadán történelmet írt

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Kamaszok sikere az Emmy-gálán

Stephen Graham a legjobb férfi főszereplő és a legjobb forgatókönyvíró kategóriában nyert Jack Thorne társaságában, Erin Doherty pedig a legjobb női mellékszereplő díját vehette át. A rendezői díjat Philip Barantini kapta, akit a produkció különleges, egyfelvételes stílusáért méltattak. A sorozat korábban már két technikai díjat (operatőri munka és casting) is bezsebelt.