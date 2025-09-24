Újabb országban döntöttek, 16 éven aluliak nem kaphatnak energiaitalt

A tiltás minden olyan termékre vonatkozik majd, amelyek literenként több mint 150 mg koffeint tartalmaznak. Ilyen energiaital a Red Bull, a Monster vagy a Prime Energy is. Egy 250 ml-es Red Bull például 80 mg koffeint rejt, ami egy eszpresszónak vagy két dobozos kólának felel meg - írja a Guardian.

Minden élelmiszerboltban kapható energiaital – Fotó: Unsplash

Az iskolában is gondot okoz az energiaital

Wes Streeting egészségügyi miniszter elmondta, hogy a tanárszakszervezetek és a fogorvosok üdvözölték a döntést, mert szerintük ez a lépés javítja a gyerekek egészségét és a tanórai fegyelmet is.

Nem várhatjuk el, hogy a gyerekek jól teljesítsenek az iskolában, ha naponta egy dupla eszpresszónyi koffein van a szervezetükben – nyilatkozta Streeting.

A helyi szupermarketek többsége már 2018-ban önként leállt az energiaitalok eladásával a 16 év alattiaknak, de kisebb boltokban eddig bárki könnyen hozzájuthatott. A tiltás megszegőinek a jövőben a hatóságok büntetéseket szabnak ki.

A Brit Fogorvosok Szövetsége ugyanakkor azt sürgeti, hogy a tilalom a cukormentes változatokra is terjedjen ki, mivel ezek is savasak és károsítják a fogakat.

Az Origo is megírta, hogy Magyarországon április végén fogadták el azt a törvényt, amelynek értelmében 2025. június 11-től már tilos a 18 év alattiaknak energiaitalt eladni, illetve őket ilyennel kiszolgálni.