Pokoli toronytűz, tíz ember meghalt az irodaházban

A nigériai Lagos kereskedelmi központjában fekvő Afriland Towersben kedden hatalmas épület tűz ütött ki. Szemtanúk szerint az emberek az ablakokon keresztül, több emelet magasságból próbáltak menekülni. A pánik és a sűrű füst miatt sokan eltévedtek az épületben, mások pedig a lezárt ablakok és a hiányzó vészkijárati útmutatás miatt kényszerültek ugrásra - írja a BBC.
A Lagos State Emergency Management Agency közlése szerint a tűz a pincében, az elektromos berendezések között keletkezett. Valószínűleg az inverter akkumulátorok túlmelegedése és a nem megfelelő szellőzés okozta a gyújtópontot.
Az ügynökség kiemelte: nem működtek a füstelszívó rendszerek és a hangosbemondók, valamint hiányoztak a menekülési útvonalat jelző táblák is.
A hatóságok szerint az épület zárt ablakai, a biztonsági személyzet hiánya és a nem működő vészrendszerek súlyosbították a helyzetet. Több túlélő füstmérgezést szenvedett, míg mások csonttörésekkel kerültek kórházba. Szemtanúk beszámolói szerint az ott dolgozók fa létrával próbáltak segíteni az embereknek a menekülésben.
Bola Tinubu nigériai elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a Nigériai Szövetségi Tűzoltóság pedig vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására. A hivatal közölte, hogy a jelentés nyilvános lesz, és minden ajánlást végrehajtanak a hasonló tragédiák elkerülése érdekében.
