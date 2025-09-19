Pokoli toronytűz, tíz ember meghalt az irodaházban

A nigériai Lagos kereskedelmi központjában fekvő Afriland Towersben kedden hatalmas épület tűz ütött ki. Szemtanúk szerint az emberek az ablakokon keresztül, több emelet magasságból próbáltak menekülni. A pánik és a sűrű füst miatt sokan eltévedtek az épületben, mások pedig a lezárt ablakok és a hiányzó vészkijárati útmutatás miatt kényszerültek ugrásra - írja a BBC.

Az épület tűz Lagosban pánikot és menekülést okozott az Afriland Towersben. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A Lagos State Emergency Management Agency közlése szerint a tűz a pincében, az elektromos berendezések között keletkezett. Valószínűleg az inverter akkumulátorok túlmelegedése és a nem megfelelő szellőzés okozta a gyújtópontot.

Az ügynökség kiemelte: nem működtek a füstelszívó rendszerek és a hangosbemondók, valamint hiányoztak a menekülési útvonalat jelző táblák is.

UBA LAGOS ISLAND ON FIRE 🔥



It's a real bummer that the Nigerian Fire Service couldn't provide any turntable ladders to help people get out of the building.



Naija mah country ☹️



"Lagos Island" "UBA Bank" pic.twitter.com/xolf2XE5gp — O.G WORDER®️ (@OG_Worder) September 16, 2025

Súlyos mulasztások okozták az épület tűz tragédiáját

A hatóságok szerint az épület zárt ablakai, a biztonsági személyzet hiánya és a nem működő vészrendszerek súlyosbították a helyzetet. Több túlélő füstmérgezést szenvedett, míg mások csonttörésekkel kerültek kórházba. Szemtanúk beszámolói szerint az ott dolgozók fa létrával próbáltak segíteni az embereknek a menekülésben.

Vizsgálat indul a lagosi épület tűz ügyében

Bola Tinubu nigériai elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a Nigériai Szövetségi Tűzoltóság pedig vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására. A hivatal közölte, hogy a jelentés nyilvános lesz, és minden ajánlást végrehajtanak a hasonló tragédiák elkerülése érdekében.

Korábban már írtunk róla, hogy Balatonfüreden egy családi házban keletkezett épület tűz, amelyben két ember életét vesztette.