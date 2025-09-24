Ez hihetetlen! Erdogan nagyon kínos helyzetbe került New Yorkban – videó

A helyzet annál kínosabb, mert egy nappal korábban Emmanuel Macron francia elnökkel is hasonló történt. Őt szintén a rendőrség állította meg, miután az amerikai biztonsági erők teljesen lezárták a környéket Trump konvoja számára. Macron végül kénytelen volt kiszállni a kocsiból, és gyalog folytatta útját a francia nagykövetségig.

Erdogan mindeközben New Yorkba érkezett, hogy részt vegyen az ENSZ Közgyűlésén. A török elnök korábban már reagált hazai ellenzéki vádakra, amelyek szerint állítólag "alkut kötött" Trump fiával – az ügyet azonban határozottan tagadta.

Az incidensek ismét rávilágítanak arra, hogy az amerikai elnök biztonsági előírásai miatt New York belvárosa napokra teljesen megbénul, még a világ vezetőinek mozgását is akadályozva - írta a Gazeta.Ru.