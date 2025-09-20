Nagy bajban a magyarok kedvenc nyaralóparadicsoma, döbbenetes videók terjednek

Brutális erdőtüzek pusztítottak a török turistaparadicsomokban, a lángok több szállodát is fenyegettek. A turisták kiürítésére éjjel került sor, miközben sokkoló felvételek járták be az internetet.

Erdőtüzek Törökországban – Folytatódnak a tűzoltási munkálatok, miután egy mezőgazdasági területen tűz tört ki és átterjedt a közeli erdőkre a törökországi Usak Esme kerületében, 2025. július 3-án

Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Calik / Anadolu via AFP/Mehmet Calik

Erdőtüzek Törökországban

Pokoli erdőtüzek törtek ki Törökország üdülőparadicsomaiban, amelyek elérték Antalya több szállodáját is. A lángok néhány száz méterre csaptak fel a luxushotelektől, miközben sűrű füstfelhők takarták el az eget. Sokkoló felvételek mutatták, ahogy a turisták evakuálják a szobáikat, és sietve hagyják el az érintett területeket.

Szállodák kiürítve, turisták menekültek a lángok elől

Az ötcsillagos Titanic Hotel teljes kiürítésére is sor került: vendégeit egyetlen éjszaka alatt más szállodákba szállították. Több más szálloda is hasonló intézkedéseket tett, mert a fojtogató füst közvetlen veszélyt jelentett az ott tartózkodókra. Az erős, óránként 71 kilométeres széllökések miatt a tűz félelmetes gyorsasággal terjedt, a száraz növényzet pillanatok alatt lobbant lángra.

Bár reggelre sikerült megfékezni a nagyobb tüzeket Alanya, Köyceğiz és Muğla környékén, a kánikula és a szél miatt újabb gócok kialakulásának veszélye továbbra is fennáll. Hulusi Şahin, Antalya kormányzója hangsúlyozta: a kiürítések elővigyázatossági intézkedések voltak, de a turisták biztonsága érdekében elengedhetetlenek – számolt be a Komsomolskaya Pravda.