Charlie Kirk halála után özvegye sokkoló bejelentést tett

Erika Kirk, a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk özvegye pénteken ritka módon házigazdája volt a The Charlie Kirk Show egyik adásának. A kétgyermekes édesanya bejelentette: a népszerű podcast és politikai platform nem szűnik meg, hanem férje örökségét folytatva új formátumban, váltakozó vendégekkel és műsorvezetőkkel működik tovább - számol be a New York Post.

Erika Kirk bejelentette: folytatódik az American Comeback Tour

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Erika Kirk: férje örökségét viszi tovább a The Charlie Kirk Show

„A The Charlie Kirk Show nem megy sehova. A férjem hangja élni fog, a műsor folytatódik” – fogalmazott Kirk, aki mosolyogva, de határozottan állt a hallgatók elé. Hozzátette: férje politikai mozgalma továbbra is a fiatalok és a konzervatív bázis egyik legerősebb hangja marad.

Az özvegy arról is beszélt, hogy a Turning Point USA, amelynek nemrég ő lett a vezérigazgatója, teljes gőzzel folytatja munkáját, valamint elindítja férje országos „American Comeback Tour” egyetemi körútját is.

Megjelenése mindössze öt nappal Charlie Kirk nagyszabású emlékünnepsége után történt, ahol Erika a színpadon nyilvánosan megbocsátott férje feltételezett gyilkosának. „Megbocsátok neki, mert ezt tette volna Krisztus, és ezt tette volna Charlie is” – mondta, könnyeivel küzdve.

Charlie Kirk gyilkosáról egy testkamerás videó került elő. Részletek az Origo oldalán találhatók.