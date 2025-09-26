Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Északi Áramlat-1

Északi áramlat felrobbantása: hihetetlen dologgal vádolják az oroszok az Egyesült Államokat

Az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 orosz gázvezetékek felrobbantása elképzelhetetlen lett volna a volt amerikai elnök, Joe Biden kormányzatának tudta nélkül – jelentette ki Dmitrij Peszkov, Oroszország elnökének szóvivője a TASS hírügynökség szerint.
„Az, aki ebben közreműködött, nyilvánvaló, hogy a kijevi rezsim ilyen jellegű lépései a Biden-adminisztráció tudta nélkül lehetetlenek lettek volna” – mondta a Kreml képviselője az Északi Áramlat kapcsán.

északi áramlat
Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot
Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Az Északi Áramlat felrobbantása

Korábban Peszkov azt is kijelentette, hogy egy konkrét gyanúsított letartóztatása mutatja, ki áll az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 gázvezetékek felrobbantása mögött. A Kreml szóvivője szerint a felelősség kérdésére a nyomozást vezető hatóságoknak, nevezetesen a német rendőrségnek kell válaszolniuk.

A két orosz exportvezeték európai oldalon történt robbanása pontosan három évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történt. 2025. augusztus 21-én az olasz karabinierik a német ügyészség kérésére letartóztatták a Rimini tartományban élő 49 éves ukrán állampolgárt, Szergej Kuznyecovot, akit a gázvezetékek elleni szabotázsban való részvétellel gyanúsítanak.

 

