„Az, aki ebben közreműködött, nyilvánvaló, hogy a kijevi rezsim ilyen jellegű lépései a Biden-adminisztráció tudta nélkül lehetetlenek lettek volna” – mondta a Kreml képviselője az Északi Áramlat kapcsán.

Három éve robbantották fel az Északi Áramlatot

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Az Északi Áramlat felrobbantása

Korábban Peszkov azt is kijelentette, hogy egy konkrét gyanúsított letartóztatása mutatja, ki áll az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 gázvezetékek felrobbantása mögött. A Kreml szóvivője szerint a felelősség kérdésére a nyomozást vezető hatóságoknak, nevezetesen a német rendőrségnek kell válaszolniuk.

A két orosz exportvezeték európai oldalon történt robbanása pontosan három évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án történt. 2025. augusztus 21-én az olasz karabinierik a német ügyészség kérésére letartóztatták a Rimini tartományban élő 49 éves ukrán állampolgárt, Szergej Kuznyecovot, akit a gázvezetékek elleni szabotázsban való részvétellel gyanúsítanak.