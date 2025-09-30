Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

Németország

Sokkoló fordulat: elkapták az Északi Áramlat egyik felrobbantóját

Lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit Németország az „Északi Áramlat” gázvezeték elleni merénylettel hoz összefüggésbe, jelentette az RMF FM rádió.
NémetországmerényletÉszaki Áramlat gázvezetékekállampolgárszabotázs

„Lengyelországban őrizetbe vették a német hatóságok által az »Északi Áramlat« robbantásával kapcsolatban gyanúsított ukrán állampolgárt, Vladimir Z.-t” – áll a közleményben. A gyanúsítottat európai elfogatóparancs alapján keresték, amelyet német bíróság adott ki, pontosította a rádió.

északi áramlat
Északi Áramlat
Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Elfogták az Északi Áramlat egyik elkövetőjét

A robbanások az „Északi Áramlat” és az „Északi Áramlat 2” orosz exportgáz-vezetékeken történtek 2022. szeptember 26-án. Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a célzott szabotázst. A Nord Stream AG üzemeltetője szerint a kár példa nélküli, és a helyreállítási határidőt nem lehet megjósolni. Az orosz Legfőbb Ügyészség nemzetközi terrorcselekményként indított eljárást. 

Moszkva többször is kért adatokat a robbanásokról, de egyszer sem kapott választ.

Az „Északi Áramlat”, amely Németország éves gázszükségletének mintegy felét biztosította, használhatatlanná vált. Az „Északi Áramlat 2” építése a robbanások idejére már befejeződött, de üzembe még nem helyezték. Mindkét vezeték vége Németországban, Lubminban található.

Vlagyimir Nebenzja, az orosz ENSZ-képviselő korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság akadályozza a merénylet objektív nemzetközi vizsgálatát.

Az európai elfogatóparancs szerint a szabotázs végrehajtásában állítólag hét ember vett részt, köztük Kuznyecov. A Wall Street Journal szerint Kuznyecov az ukrán fegyveres erők volt kapitánya, és az SZBU-nál szolgált. Feltételezések szerint őt és más katonákat 2022 májusában bérelték fel az „Északi Áramlat” elleni szabotázsra. A Corriere della Sera szerint Kuznyecov az „Andromeda” nevű jacht kapitánya volt, amelyen a robbanóanyagot szállították.

Szeptember közepén a bolognai bíróság úgy döntött, hogy Kuznyecovot kiadják a német hatóságoknak. Ügyvédje közölte, hogy fellebbezni fog, és az eljárás körülbelül egy hónapot vesz igénybe.

 

