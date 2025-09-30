Sokkoló fordulat: elkapták az Északi Áramlat egyik felrobbantóját

„Lengyelországban őrizetbe vették a német hatóságok által az »Északi Áramlat« robbantásával kapcsolatban gyanúsított ukrán állampolgárt, Vladimir Z.-t” – áll a közleményben. A gyanúsítottat európai elfogatóparancs alapján keresték, amelyet német bíróság adott ki, pontosította a rádió.

Északi Áramlat

Fotó: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT / ANADOLU AGENCY

Elfogták az Északi Áramlat egyik elkövetőjét

A robbanások az „Északi Áramlat” és az „Északi Áramlat 2” orosz exportgáz-vezetékeken történtek 2022. szeptember 26-án. Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a célzott szabotázst. A Nord Stream AG üzemeltetője szerint a kár példa nélküli, és a helyreállítási határidőt nem lehet megjósolni. Az orosz Legfőbb Ügyészség nemzetközi terrorcselekményként indított eljárást.

Moszkva többször is kért adatokat a robbanásokról, de egyszer sem kapott választ.

Az „Északi Áramlat”, amely Németország éves gázszükségletének mintegy felét biztosította, használhatatlanná vált. Az „Északi Áramlat 2” építése a robbanások idejére már befejeződött, de üzembe még nem helyezték. Mindkét vezeték vége Németországban, Lubminban található.

Vlagyimir Nebenzja, az orosz ENSZ-képviselő korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság akadályozza a merénylet objektív nemzetközi vizsgálatát.

Az európai elfogatóparancs szerint a szabotázs végrehajtásában állítólag hét ember vett részt, köztük Kuznyecov. A Wall Street Journal szerint Kuznyecov az ukrán fegyveres erők volt kapitánya, és az SZBU-nál szolgált. Feltételezések szerint őt és más katonákat 2022 májusában bérelték fel az „Északi Áramlat” elleni szabotázsra. A Corriere della Sera szerint Kuznyecov az „Andromeda” nevű jacht kapitánya volt, amelyen a robbanóanyagot szállították.

Szeptember közepén a bolognai bíróság úgy döntött, hogy Kuznyecovot kiadják a német hatóságoknak. Ügyvédje közölte, hogy fellebbezni fog, és az eljárás körülbelül egy hónapot vesz igénybe.