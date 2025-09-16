Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Reuters

Döbbenetes fejlemény: ez vár az Északi Áramlat felrobbantójára

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz bíróság úgy döntött, hogy kiadja Németországnak az ukrán Szergej Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak – jelentette a Reuters kedden. A hírügynökség szerint a férfi fellebbezni tervezi a döntést, és az ügyet Olaszország legfelsőbb bíróságához vinné.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ReutersgázvezetékÉszaki Áramlat

„Az alapvető jogok – a tisztességes eljárás, a fogva tartás körülményei, a funkcionális immunitás – nem áldozhatók fel az automatikus igazságszolgáltatási együttműködés nevében” – idézi a Reuters Szergej Kuznyecov ügyvédet az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban.

északi áramlat
Az Északi Áramlat elleni robbantás helyszíne  a Balti-tengeren
Fotó: Trond Larsen/Expressen / TT/AFP

Az Északi Áramlat felrobbantása

Az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken történt robbanások 2022. szeptember 26-án történtek. A vezeték négy szálából hármat körülbelül 80 méter mélyen robbantottak fel. A német nyomozók fő verziója szerint egy körülbelül hatfős csoport hamisított okmányokkal bérelte ki az „Andromeda” jachtot, és mélytengeri felszerelést használva robbanószerkezeteket szerelt fel a gázvezetékekre. A gyanú szerint Szergej Kuznyecov ukrán állampolgár volt a művelet egyik koordinátora. Augusztus 21-én éjjel vették őrizetbe Olaszországban. Egy másik gyanúsított Vlagyimir Zsuravlev ukrán búvároktató volt. Ukrajnába távozott, miután a német főügyészség 2023 júniusában elfogatóparancsot adott ki ellene.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!