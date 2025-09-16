Döbbenetes fejlemény: ez vár az Északi Áramlat felrobbantójára

„Az alapvető jogok – a tisztességes eljárás, a fogva tartás körülményei, a funkcionális immunitás – nem áldozhatók fel az automatikus igazságszolgáltatási együttműködés nevében” – idézi a Reuters Szergej Kuznyecov ügyvédet az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban.

Az Északi Áramlat elleni robbantás helyszíne a Balti-tengeren

Fotó: Trond Larsen/Expressen / TT/AFP

Az Északi Áramlat felrobbantása

Az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken történt robbanások 2022. szeptember 26-án történtek. A vezeték négy szálából hármat körülbelül 80 méter mélyen robbantottak fel. A német nyomozók fő verziója szerint egy körülbelül hatfős csoport hamisított okmányokkal bérelte ki az „Andromeda” jachtot, és mélytengeri felszerelést használva robbanószerkezeteket szerelt fel a gázvezetékekre. A gyanú szerint Szergej Kuznyecov ukrán állampolgár volt a művelet egyik koordinátora. Augusztus 21-én éjjel vették őrizetbe Olaszországban. Egy másik gyanúsított Vlagyimir Zsuravlev ukrán búvároktató volt. Ukrajnába távozott, miután a német főügyészség 2023 júniusában elfogatóparancsot adott ki ellene.