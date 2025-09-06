Hírlevél

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Északi Áramlat

Németország újjáépítené a felrobbantott Északi Áramlatot

Ralf Niemayer, a Német Alkotmány és Szuverenitás Tanácsának elnöke nyilatkozott a TASZSZ hírügynökségnek. Mint elmondta: Németországban „nagyon nagy” az igény az Északi Áramlat gázvezetékek helyreállítására az ország gazdasági válságának rendezése érdekében.
„Az Északi Áramlat helyreállítása iránti igény nagyon nagy. Németországban jelenleg súlyos gazdasági válság van, mert már három éve nem kapunk közvetlen gázszállítást Oroszországból” – közölte Niemayer.

északi áramlat
Az Északi Áramlat elleni robbantás helyszíne  a Balti-tengeren
Fotó: Trond Larsen/Expressen / TT/AFP

Újjáépítenék az Északi Áramlatot

Niemeyer emlékeztetett arra, hogy a gáz a Török áramlaton keresztül érkezik, de közvetlen szállítás nincs.

Johann Wadephul német külügyminiszter „terrorcselekménynek” nevezte a „Északi áramlatok” felrobbantását. A diplomata hozzátette, hogy teljes mértékben bízik a német igazságszolgáltatási rendszerben, amelynek fel kell derítenie a tetteseket és felelősségre kell vonnia őket.

A német főügyészség információi szerint augusztus 21-én éjjel Olaszországban őrizetbe vették Szergej Kuznyecov ukrán állampolgárt, akit gyanúsítanak a gázvezetékek felrobbantásával. Az olasz bíróság őrizetben tartja, a fogvatartott azonban tagadja bűnösségét és megtagadta önkéntes kiadatását Németországnak. A nyomozást a német rendőrség folytatja, amely korábban elfogatóparancsot adott ki az ukrán búvároktató, Vlagyimir Zsuravlev ellen, akit szintén robbantással gyanúsítanak. Kijev azonban tagadja, hogy köze lenne a szabotázsokhoz.

Korábban Peskov kijelentette, hogy reméli, hogy az Északi Áramlat ügyének nyomozását végigviszik.

 

 

