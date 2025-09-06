„Az Északi Áramlat helyreállítása iránti igény nagyon nagy. Németországban jelenleg súlyos gazdasági válság van, mert már három éve nem kapunk közvetlen gázszállítást Oroszországból” – közölte Niemayer.

Az Északi Áramlat elleni robbantás helyszíne a Balti-tengeren

Fotó: Trond Larsen/Expressen / TT/AFP

Újjáépítenék az Északi Áramlatot

Niemeyer emlékeztetett arra, hogy a gáz a Török áramlaton keresztül érkezik, de közvetlen szállítás nincs.

Johann Wadephul német külügyminiszter „terrorcselekménynek” nevezte a „Északi áramlatok” felrobbantását. A diplomata hozzátette, hogy teljes mértékben bízik a német igazságszolgáltatási rendszerben, amelynek fel kell derítenie a tetteseket és felelősségre kell vonnia őket.

A német főügyészség információi szerint augusztus 21-én éjjel Olaszországban őrizetbe vették Szergej Kuznyecov ukrán állampolgárt, akit gyanúsítanak a gázvezetékek felrobbantásával. Az olasz bíróság őrizetben tartja, a fogvatartott azonban tagadja bűnösségét és megtagadta önkéntes kiadatását Németországnak. A nyomozást a német rendőrség folytatja, amely korábban elfogatóparancsot adott ki az ukrán búvároktató, Vlagyimir Zsuravlev ellen, akit szintén robbantással gyanúsítanak. Kijev azonban tagadja, hogy köze lenne a szabotázsokhoz.

Korábban Peskov kijelentette, hogy reméli, hogy az Északi Áramlat ügyének nyomozását végigviszik.