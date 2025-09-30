Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Volodimir Z

Fordulat az Északi Áramlat-ügyben: fény derült Volodimir Z. szerepére

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német szövetségi ügyészség közleménye szerint a lengyel hatóságok által őrizetbe vett ukrán állampolgárt, Volodimir Z.-t azzal gyanúsítják, hogy tapasztalt búvárként tagja volt annak a csoportnak, amely robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat gázvezetékeken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZbúvárÉszaki Áramlat

Korábban lengyel médiumok és az Origo is beszámolt arról, hogy a férfit a német hatóságok kérésére tartóztatták le. A varsói ügyészség szóvivője a RIA Novosztyinak elmondta: a gyanúsított kiadatásáról a lengyel ügyészség és bíróság dönt majd.

északi áramlat
Az Északi Áramlat felrobbanása
Fotó: Svéd Parti Őrség / Anadolu/AFP

Az Északi Áramlat felrobbantásáról

Az elfogatóparancsban a következő vádat róják fel neki: 

Volodimir Z. képzett búvár, aki részt vett abban a csoportban, amely 2022 szeptemberében a Bornholm-sziget térségében robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat–1 és Északi Áramlat–2 vezetékein. A vádlott közvetlenül is részt vett a szükséges búvárkodási munkálatokban.

Az orosz gázexportot Európába biztosító két vezeték – az Északi Áramlat–1 és az Északi Áramlat–2 – 2022. szeptember 26-án robbant fel. Németország, Dánia és Svédország már akkor sem zárta ki a szándékos szabotázs lehetőségét. A vezetékeket üzemeltető Nord Stream AG történelmi léptékű károkról beszélt, hozzátéve, hogy a javítás időtartama nem becsülhető meg. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított nyomozást. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője többször hangsúlyozta: Moszkva számos alkalommal kért adatokat a robbantásokról, ám egyetlen alkalommal sem kapott választ.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!