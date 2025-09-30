Fordulat az Északi Áramlat-ügyben: fény derült Volodimir Z. szerepére

Korábban lengyel médiumok és az Origo is beszámolt arról, hogy a férfit a német hatóságok kérésére tartóztatták le. A varsói ügyészség szóvivője a RIA Novosztyinak elmondta: a gyanúsított kiadatásáról a lengyel ügyészség és bíróság dönt majd.

Az Északi Áramlat felrobbanása

Fotó: Svéd Parti Őrség / Anadolu/AFP

Az Északi Áramlat felrobbantásáról

Az elfogatóparancsban a következő vádat róják fel neki:

Volodimir Z. képzett búvár, aki részt vett abban a csoportban, amely 2022 szeptemberében a Bornholm-sziget térségében robbanószerkezeteket helyezett el az Északi Áramlat–1 és Északi Áramlat–2 vezetékein. A vádlott közvetlenül is részt vett a szükséges búvárkodási munkálatokban.

Az orosz gázexportot Európába biztosító két vezeték – az Északi Áramlat–1 és az Északi Áramlat–2 – 2022. szeptember 26-án robbant fel. Németország, Dánia és Svédország már akkor sem zárta ki a szándékos szabotázs lehetőségét. A vezetékeket üzemeltető Nord Stream AG történelmi léptékű károkról beszélt, hozzátéve, hogy a javítás időtartama nem becsülhető meg. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított nyomozást. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője többször hangsúlyozta: Moszkva számos alkalommal kért adatokat a robbantásokról, ám egyetlen alkalommal sem kapott választ.