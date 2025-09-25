Tömeges ételmérgezés a menzán, több mint ezer gyerek került kórházba

Több mint 1000 gyerek kapott ételmérgezést iskolában Indonéziában. A hatóságok szerint az ingyenes és tápláló iskolai étkezés keretében felszolgált menzaételek hibás elkészítése okozta a bajt.

Tömeges ételmérgezés iskolában, Indonéziában (illusztráció)

Tömeges megbetegedés és ételmérgezés iskolában

Indonéziában hatalmas botrányt kavart a legutóbbi ételmérgezés iskolában. A héten Nyugat-Jáva Cipongkor körzetében 1171 diák megbetegedett közvetlenül azután, hogy az iskolai ebédet elfogyasztotta. A tünetek között hasfájás, szédülés, hányinger és még nehézlégzés is szerepelt.

Az eset Prabowo Subianto elnök több milliárd dolláros menza-programjához kapcsolódik, amelynek célja 80 millió gyerek számára biztosítani az ingyenes és tápláló iskolai étkezést. Bár civil szervezetek a botrány miatt a program felfüggesztését követelik, a kormány kitart amellett, hogy az iskolai ebéd folytatódni fog.

A legutóbbi menzán szójaszószos csirke, sült tofu, zöldségek és gyümölcs szerepeltek, de korábban romlott szósz vagy éppen sült cápahús is okozott ételmérgezést a diákok körében.

Az Indonéz Nemzeti Táplálkozási Ügynökség szerint a cipongkori esetet egy technikai hiba okozta az ételkészítésnél, az érintett szolgáltató működését felfüggesztették.

Nyugat-Bandung vezetője, Jeje Ritchie Ismail a tömeges megbetegedést „rendkívüli eseménynek” minősítette, hogy gyorsabb és átfogóbb intézkedéseket hozhassanak. Az ételmérgezés iskolában most komoly kérdéseket vet fel a program jövőjével kapcsolatban, amelynek éppen a gyerekek biztonságát kellene szolgálnia – számolt be a BBC.