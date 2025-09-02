Hírlevél

ételmérgezés

Több száz gyerek kapott ételmérgezést

Mintegy 400 gyerek lett rosszul az Indonézia nyugati részén lévő Bengkulu tartományban, egy helyi iskola által biztosított ingyenes étkeztetési program során. A 4 és 12 év közötti gyerekek ételmérgezést kaptak, s a múlt hét csütörtökön szállították őket kórházba, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodtak.
ételmérgezésIndonéziagyerek

Több száz gyerek kapott ételmérgezést Indonéziában egy iskolában.

This aerial picture shows a general view of skyscrapers and flyover bridges designed to ease traffic congestions during rush hour in Jakarta on May 22, 2025. (Photo by BAY ISMOYO / AFP), ételmérgezése
Már korábban is jelentettek ételmérgezéses megbetegedéseket Indonézia-szerte
Fotó: BAY ISMOYO / AFP

A mérgezéseket – állítólag – a nem megfelelő higiéniai körülmények okozták. 

A programért felelős élelmezési ügynökség egyelőre nem kommentálta a hírt. A tartomány kormányzóhelyettese, Mian a sajtónak azt mondta, az ügyben vizsgálat indult. Az egyelőre nem világos, ki hibázhatott.

A legsúlyosabb ételmérgezés

Bár a mostani a legsúlyosabb ételmérgezés a Prabowo Subianto elnök nevével fémjelzett, januárban indított ingyen étkeztetési program során, már korábban is jelentettek megbetegedéseket Indonézia-szerte. Január óta a program során már több mint 20 millió gyerek és várandós nő jutott ingyenes étkeztetéshez, a hatóságok pedig az év végéig összesen 83 millió embert terveznek támogatni ilyen módon.

 

