Több száz gyerek kapott ételmérgezést Indonéziában egy iskolában.

Már korábban is jelentettek ételmérgezéses megbetegedéseket Indonézia-szerte

Fotó: BAY ISMOYO / AFP

A mérgezéseket – állítólag – a nem megfelelő higiéniai körülmények okozták.

A programért felelős élelmezési ügynökség egyelőre nem kommentálta a hírt. A tartomány kormányzóhelyettese, Mian a sajtónak azt mondta, az ügyben vizsgálat indult. Az egyelőre nem világos, ki hibázhatott.

A legsúlyosabb ételmérgezés

Bár a mostani a legsúlyosabb ételmérgezés a Prabowo Subianto elnök nevével fémjelzett, januárban indított ingyen étkeztetési program során, már korábban is jelentettek megbetegedéseket Indonézia-szerte. Január óta a program során már több mint 20 millió gyerek és várandós nő jutott ingyenes étkeztetéshez, a hatóságok pedig az év végéig összesen 83 millió embert terveznek támogatni ilyen módon.