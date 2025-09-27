A szakértők kimondták: ez az étrend a hosszú élet titka

Az ajánlások szerint a napi energiabevitel 45–60 százalékát komplex szénhidrátokból kell fedezni – főleg zöldségekből. A teljes kiőrlésű gabona csak mértékkel ajánlott, a cukrot viszont teljesen ki kell iktatni. A „jó zsírok” aránya 25–30 százalék legyen, olívaolajból, diófélékből és főleg omega-3 forrásokból. Hal hetente kétszer is kerülhet az asztalra – írja a Focus cikke. A fehérjék 10–20 százalékot tegyenek ki, lehetőleg növényi eredetből, de tojás, sajt és joghurt is belefér. Mutatjuk: étrend a hosszú élethez.

A szakértők szerint a zöldségek, jó zsírok és kevés fehérje kombinációja az étrend a hosszú élethez kulcsa.

Fotó: Unsplash

Így néz ki az étrend a hosszú élethez számokban

A szakértők szerint a napi adag tartalmazzon:

600 gramm zöldséget, minél színesebben és változatosabban,

200 gramm gyümölcsöt, lehetőleg bogyós fajtákat,

minimum 30 gramm rostot, például lenmagból vagy hüvelyesekből.

Emellett fontos a hidratálás is: 1,5–2 liter víz, tea vagy mértékkel kávé naponta. Feldolgozott élelmiszereknek viszont nincs helye ebben az étrendben: minél frissebb, szezonálisabb és bio az alapanyag, annál jobb.

Ez az étrend nemcsak a testet tartja fiatalon, hanem a szív- és érrendszeri betegségek, sőt a cukorbetegség kockázatát is csökkenti. Úgy tűnik, a hosszú élet receptje valóban a tányérunkon van.