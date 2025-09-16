Tinédzserek vizeltek az ételbe egy étterembe, videón a gusztustalan jelenet

A Haidilao nevű étteremlánc a tisztaságról és a jó kiszolgálásáról híres, amin most nagy csorba esett. Szerencsére senki sem evett a levesből, amibe a fiúk belevizeltek, de az emberek undorral reagáltak a történtekre és nem biztos, hogy szívesen mennek máskor ebbe az étterembe – írja a BBC.

Az étteremnek ez hatalmas presztízsvesztés.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Hatalmas kártérítést fizetett az étterem

Az étterem több mint négyezer vendégnek visszafizette a számláját, és tízszeres pénzbeli kártérítést is adott. Az összes edényt és eszközt kicserélték, és nagy fertőtlenítő munkát végeztek. A történtekért a szülőket tették felelőssé, akik nem nevelték meg viselkedni a gyerekeiket.

A kártérítésből 92 millió forintnyi összeget csak a hírnéven esett csorba miatt kötelesek fizetni, 6 millió forintot az edények tisztításáért és cseréjéért és kicsivel több mint 3 milliót a jogi költségekért.

One of China's 🇨🇳 Hot Pot Chains is offering refunds after a shocking video of diners urinating in their broth went viral...



© brutamerica pic.twitter.com/I3Nhv5MBwL — Sarahh (@Sarahhuniverse) March 15, 2025

Az étterem ennél sokkal többet követelt, de a bíróság ennyit állapított meg. Az ügy megmutatta, hogy Kínában nagyon komolyan veszik az éttermek tisztaságát és a hogy a szülőket komoly felelősség illeti a gyerekeik által okozott károkért.