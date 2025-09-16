Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

étterem

Tinédzserek vizeltek az ételbe egy étterembe, videón a gusztustalan jelenet

Két 17 éves fiú több mint 100 millió forintnak megfelelő kártérítést kell fizessen egy kínai étteremláncnak a botrányos viselkedésük miatt. A fiúk részegen egy leveses edénybe vizeltek az étteremben, amit le is videóztak és feltöltöttek az internetre. Az eset hatalmas felháborodást keltett.
A Haidilao nevű étteremlánc a tisztaságról és a jó kiszolgálásáról híres, amin most nagy csorba esett. Szerencsére senki sem evett a levesből, amibe a fiúk belevizeltek, de az emberek undorral reagáltak a történtekre és nem biztos, hogy szívesen mennek máskor ebbe az étterembe írja a BBC.

étterem
Az étteremnek ez hatalmas presztízsvesztés.
Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Hatalmas kártérítést fizetett az étterem

Az étterem több mint négyezer vendégnek visszafizette a számláját, és tízszeres pénzbeli kártérítést is adott. Az összes edényt és eszközt kicserélték, és nagy fertőtlenítő munkát végeztek. A történtekért a szülőket tették felelőssé, akik nem nevelték meg viselkedni a gyerekeiket.  

A kártérítésből 92 millió forintnyi összeget csak a hírnéven esett csorba miatt kötelesek fizetni, 6 millió forintot az edények tisztításáért és cseréjéért és kicsivel több mint 3 milliót a jogi költségekért.

Az étterem ennél sokkal többet követelt, de a bíróság ennyit állapított meg. Az ügy megmutatta, hogy Kínában nagyon komolyan veszik az éttermek tisztaságát és a hogy a szülőket komoly felelősség illeti a gyerekeik által okozott károkért. 

 

