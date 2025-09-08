Ez a fővárosi étterem teljes titokban működik, mégis mindenki oda vágyik

A Michelin-csillagok világából érkező Yosuke Suga séf 2015-ben nyitotta meg saját éttermét Tokióban, ám teljesen új filozófiát követve. A Sugalabo étterem nem foglalható online, nincsenek fix nyitvatartási idők, a bejutás kizárólag meghívással lehetséges. Ez a hagyományos japán „Ichigensan okotowari” modern változata, amely szerint első alkalommal csak törzsvendég ajánlásával lehet asztalhoz jutni.

A Sugalabo étterem Tokióban a világ egyik legexkluzívabb gasztronómiai helyszíne. Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Az étterem különlegessége: mikro-szezonok és személyes termelői kapcsolatok

A menü omakase stílusú, vagyis teljes egészében a séf választásán alapul. A francia konyhán nevelkedett Suga Japán szezonális alapanyagaival dolgozik, így minden fogás a mikro-szezonokra épül. A Sugalabo étterem havonta három napra bezár, hogy a személyzet személyesen keresse fel a legjobb termelőket – így garantálva a minőséget.

A ház egyik ikonikus fogása a sonkával tálalt curry rizs, amelyhez saját rizsföldről származó gabonát használnak. Az élmény ára körülbelül 500 dollár, ami az exkluzív körülményekhez képest nem számít kiugrónak. A vendégek számára azonban az igazi érték az, hogy részesei lehetnek egy titkos közösségnek.

