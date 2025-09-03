Csak egy szendvicset akart a gyerek – megdöbbentek a rendőrök, hogy mit találtak

Egy ötéves floridai kisfiú, William, egy reggel úgy döntött, hogy egyedül indul el reggelizni a közeli Chick-fil-A étterembe – miközben szülei még aludtak. A fiú átmászott a családi ház kerítésén, és egyedül sétált el a gyorsétteremig, ahol a személyzet azonnal értesítette a rendőrséget.

A floridai Chick-fil-A étterem, ahová az 5 éves William egyedül sétált el reggelizni – a gyorsétterem dolgozói értesítették a rendőrséget, miután észrevették a kisfiút Fotó:Zoshua Colah/Unsplash

A Jacksonville-i rendőrök testkamerás felvételein látható, ahogy William egy szendvicset majszol az étterem egyik boxában, miközben megkérdezi az érkező rendőröket:

Börtönbe visztek?

Az egyik tiszt megnyugtatja: Nem, nem viszlek börtönbe.

Miután a rendőrök beszélgettek a kisfiúval, beültették őt a járőrautóba, és William segítségével visszajutottak a családi házhoz – ahol a szülők megdöbbenve fogadták őket.

Az édesanya, Victoria elmondta:

Tényleg ijesztő, mert nem is tudtuk, mi történik. Tudom, hogy ismeri az utat a Chick-fil-A-hez, mert szoktunk együtt sétálni, de sosem gondoltam volna, hogy egyedül elindul reggel, mielőtt bárki felébredt volna.

Az édesapa, Phil hozzátette:

Kaland volt neki. Aggódtam, hogy sírt-e, megijedt-e, de csendes volt – ami nem jellemző rá. Szerintem megviselte, szóval nem is kellett külön hangsúlyozni, hogy ezt nem szabad újra megtennie.

