Letartóztattak egy idős asszonyt, aki 20 éven át a fagyasztóban tárolta lánya holttestét – írja a Japan Times.

A fagyasztóban, térdepelve találták meg egy nő holttestét szülei házában

Fotó: Unsplash

A rendőrség közölte, hogy a 75 éves Keiko Mori egy rokonával sétált be a kapitányságra, hogy bevallja, lánya holttestét éveken át a fagyasztóban tartotta.

A nyomozók házkutatást tartottak a nő otthonában Ibaraki prefektúrában, és megtalálták a mélyhűtőben a lánya, Makiko holttestét pólóban és alsóneműben, térdelő pozícióban.

„A bomlás már előrehaladott állapotban volt, amikor rátaláltunk a testre” – közölte a rendőrség szóvivője.

A hatóságok szerint az 1975-ös születésű nő 50 éves korában halhatott meg, a halál körülményeit még vizsgálják.

Az asszony azt mondta a rendőröknek, hogy a holttest büdös volt, ezért úgy döntött, hogy vesz egy fagyasztót, és abban fogja tárolni.

Azt nem tudni, hogy az asszony elárulta-e, hogyan halt meg a lánya.

A rendőrség a holttest elrejtésének gyanújával őrizetbe vette az idős nőt, az ügy kapcsán a nyomozás folyamatban van.