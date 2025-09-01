Veszélyesebbek a vény nélküli gyógyszerek, mint hinnénk

Egy tanulmány szerint két gyakori fájdalomcsillapító szedése növelheti a halálos bakteriális fertőzés kockázatát – írja a Daily Mail.

Fájdalomcsillapító - nem mindegy, hosszú távon melyiket szedjük, egyes hatóanyagoknak hosszú távon memkívánt hatása lehet

Az ibuprofen (Advil márkanév) és az acetaminophen (Tylenol márkanév) könnyen kapható, vény nélkül kapható gyógyszerek, amelyeket évente több millióan szednek fejfájás, hát- és nyakfájás, láz és egyéb panaszok enyhítésére.

Ausztrál kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tablettánként körülbelül 20 centért kapható gyógyszerek fokozhatják az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát, ami megnehezíti a halálos bakteriális fertőzések kezelését.

Laboratóriumi kísérletek során megállapították, hogy a gyógyszerek önmagukban vagy együttesen alkalmazva a baktériumokat ellenállóbbá teszik a fertőzések kezelésére használt gyakori antibiotikumokkal szemben.

A tanulmányt laboratóriumban, és nem embereken végezték, ami azt jelenti, hogy az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók a valós életben.

A tudósok azonban úgy vélik, hogy a tanulmány figyelmeztetésként szolgál a fájdalomcsillapítók rendszeres használatára, különösen azok számára, akik ápolási otthonokban élnek, gyakran antibiotikumokkal együtt szedik őket, és fokozottan ki vannak téve a bakteriális fertőzések kockázatának.

Világszerte évente körülbelül 1,27 millió ember hal meg antibiotikum-rezisztencia miatt, amit a CDC „korunk egyik legnagyobb közegészségügyi kihívásának” nevezett.

Becslések szerint az Egyesült Államokban évente körülbelül 9,9 millió embernek írnak fel ibuprofént, és további milliók szedik a gyógyszert vény nélkül.

Szintén az Egyesült Államokban évente körülbelül 52 millió ember szed acetaminofént.

A CDC szerint az Egyesült Államokban évente körülbelül 2,8 millió antibiotikum-rezisztens fertőzés fordul elő, ezekbe harmincötezren belehalnak.

A Világ Egészségügyi Szervezet korábban már figyelmeztetett arra, hogy az antibiotikum-rezisztencia „veszélyezteti a egyre növekvő számú fertőzés hatékony megelőzését és kezelését”, és hogy „sürgős közegészségügyi veszélyt” jelent.

