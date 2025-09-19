Felbecsülhetetlen értékű műtárgy tűnt el a kairói múzeumból

A kairói Egyiptomi Múzeum restaurációs laborjából néhány nappal ezelőtt jelentették, hogy eltűnt egy különleges, 3000 éves aranyékszer. A tárgy Amenemope fáraóhoz tartozott, és gömb alakú lazúrkő gyöngyök díszítették. A fáraói karkötő eltűnése jelentős visszhangot váltott ki, a hatóságok pedig minden határátkelőt ellenőrzés alá vontak annak érdekében, hogy megakadályozzák a műtárgy kicsempészését az országból – írja a CBS News.

A kairói múzeumból ellopott fáraói karkötőt beolvasztották

A fáraói karkötő megsemmisülése

Az egyiptomi Belügyminisztérium közlése szerint a fáraói karkötőt egy, a múzeumban dolgozó restaurátor lopta el szeptember 9-én.

Az ékszert átadta egy ismerősének, aki előbb egy ezüstboltba vitte, majd egy aranyműveshez került, végül pedig 4000 dollárért (kb. 1,5 millió forintért) adták tovább.

A végső tulajdonos beolvasztotta a karkötőt, hogy új ékszereket készítsen belőle.

A minisztérium biztonsági felvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken látszik, ahogy a bolt tulajdonosa átveszi és leméri az értékes tárgyat. Az ügyben négy gyanúsítottat őrizetbe vettek, a karkötő eladásából származó pénzt lefoglalták.

A közösségi médiában sokan fejezték ki felháborodásukat. Nemcsak az váltott ki dühöt, hogy a lopást egy múzeumi dolgozó követte el, hanem az is, hogy nem ismerte fel a műtárgy felbecsülhetetlen történelmi jelentőségét. Az emberek arra hívták fel a figyelmet: egy olyan tárgy semmisült meg, amely több mint 3000 éven át fennmaradt, most azonban örökre elveszett.

