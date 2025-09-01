Hihetetlen! Ki nem találná, hogy hogyan üldözik el a farkasokat a gazdák

Kalifornia és Oregon határvidékén egyre több szarvasmarhát mészároltak le kóborló szürke farkasok, míg az amerikai mezőgazdasági minisztérium kutatói egy merőben szokatlan megoldással álltak elő: az AC/DC „Thunderstruck" című dalát, hollywoodi filmek hangjait és emberi beszédet játszanak le drónokról, hogy elijesszék az állatokat – számolt be Newyork Post.

Farkas elűzése drónnal AC/DC zenével

A kutatók tapasztalatai szerint a farkasok félnek a új, szokatlan dolgoktól – így a zenétől és az emberek hangjától is. Egy kutató például arról számolt be, hogy egy farkas csak kíváncsian nézte a felette lebegő drónt, ám amikor a hangszóróból megszólalt: „Hé, farkas, tűnj el innen!”, az állat azonnal elszaladt.

Farkas ellen bevetve: AC/DC és Scarlett Johansson is segít

A hanganyagok között nemcsak rockzene, de a 2019-es Marriage Story című film részletei is szerepelnek – ezek is sikeresen távol tartják a farkasokat. Az állatok úgy tűnik, nemcsak Angus Young gitárszólóit nem bírják, de Scarlett Johansson és Adam Driver vitái is elriasztják őket.

A módszer azonban nem olcsó: egy ilyen drón kb. 20.000 dollárba kerül, a kezelőszemélyzettel és a kiképzéssel együtt. Ráadásul a sűrűbb erdős területeken kevésbé hatékony, így a megoldás nem mindenhol alkalmazható.

Működik, de nem örökre

2022-ben a farkasok 10 államban több mint 800 háziállatot öltek meg. A rancherek minden eszközt bevetettek már – elektromos kerítéstől a lovas járőrökig – de egyik sem volt igazán eredményes.

A drónos zenei védelem tehát új reményt hozott számukra.



„Hálás vagyok, amit tettek” – mondta Mary Rickert marhatenyésztő, aki azonban hozzátette: „Nem hiszem, hogy hosszú távú megoldás lesz. Egy idő után a farkasok rájönnek, hogy ez csak hangos, de nem bántja őket.”

Korábban is beszámoltunk farkasokkal kapcsolatos különleges esetekről, például amikor egy ritka fekete farkast sikerült videóra venni egy lengyel erdőben.