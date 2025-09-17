Farkas támadt egy kislányra, hajtóvadászat indult

A Callisto nevű állatvédő szervezet szóvivője, Jászon Bantiosz a görög köztelevíziónak elmondta, hogy a farkas pénteken támadt rá a kislányra Néosz Marmarasz közelében. Az állat megkarmolta és meg is harapta a gyermeket, akit végül az édesanyja tudott megmenteni. A szerencsének köszönhetően a kislány nem szenvedett súlyos sérüléseket.

Farkas támadott meg egy kislányt Görögországban (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Szakértők szerint valószínűleg egy fiatal példányról van szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az emberektől – ez pedig fokozott veszélyt jelent a környék lakóira és a turistákra egyaránt - írja a Tomiva.

Farkasra vadásznak

Az állatvédők a térségben már megfigyelőkamerákat helyeztek ki, hogy nyomon követhessék a farkas mozgását. Bantiosz hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködnek a hatóságokkal az ügy tisztázása érdekében.

Azt tanácsoljuk a helyieknek és a turistáknak, hogy a kora reggeli órákban és sötétedés után ne járkáljanak gyerekekkel vagy kutyákkal a szabadban

– figyelmeztetett a szakértő.

Farkasok egyre közelebb a városokhoz

Nem ez az első eset, hogy farkasok feltűntek lakott területek közelében Görögországban. A közelmúltban az Athénhez közeli Parnasszosz-hegységben, valamint a Peloponnészosz-félszigeten is észleltek példányokat. A hatóságokat különösen aggasztja, hogy a vadállatok

egyre közelebb merészkednek a fővároshoz.

Az állatok áttelepítését ugyan többen sürgetik, ám számos szakértő szerint ez nem jelentene végleges megoldást, és inkább hosszú távú élőhelykezelésre lenne szükség.

