Autó csapódott egy FBI-iroda kapujába

A CBS helyszíni tudósítása szerint a baleset a város délre eső részén történt, az East Carson Streeten. Az FBI-iroda kapuja súlyosan megrongálódott, miután az autó neki ütközött.
A helyszínre azonnal kiérkeztek a rendőrök és az FBI ügynökei, akik megkezdték az esemény körülményeinek felderítését.
A gépjármű ablakán egy kézzel írt üzenet is látható volt, de annak tartalmát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Egyelőre nem tisztázott, mi vezetett a balesethez Pittsburghben, és senkit sem tartóztattak le a helyszínen. Az FBI eddig nem adott hivatalos nyilatkozatot az ügyben. A hatóságok vizsgálják, hogy az eset szándékos cselekmény, vagy baleset volt-e.
Az év elején az jelent meg az Origón, hogy rekordmennyiségű csőbombát foglaltak le.