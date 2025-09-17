Autó csapódott egy FBI-iroda kapujába

A CBS helyszíni tudósítása szerint a baleset a város délre eső részén történt, az East Carson Streeten. Az FBI-iroda kapuja súlyosan megrongálódott, miután az autó neki ütközött.

Nem kellett messzire menniük az FBI-iroda nyomozóinak – Fotó: STR / NurPhoto

Nem tudni, hogy bűncselekmény volt-e az FBI-iroda megrongálása

A helyszínre azonnal kiérkeztek a rendőrök és az FBI ügynökei, akik megkezdték az esemény körülményeinek felderítését.

A gépjármű ablakán egy kézzel írt üzenet is látható volt, de annak tartalmát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Egyelőre nem tisztázott, mi vezetett a balesethez Pittsburghben, és senkit sem tartóztattak le a helyszínen. Az FBI eddig nem adott hivatalos nyilatkozatot az ügyben. A hatóságok vizsgálják, hogy az eset szándékos cselekmény, vagy baleset volt-e.

