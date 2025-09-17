Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat a Kremlben: Lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Egyesült Államok

Most érkezett: terrortámadás érte az FBI irodáját

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Helyi idő szerint szerda hajnalban egy autó csapódott az FBI pittsburgh-i irodájának kapujába. A FBI szerint az eset terrortámadásnak minősül, de szerencsére senki sem sérült meg. A gyanúsított egy pennsylvaniai veterán.
Az Egyesült Államok területén újabb erőszakos incidens történt: egy férfi autójával belerohant az FBI iroda kapujába Pittsburghben. A támadást terrortámadásként vizsgálják, és a hatóságok politikai erőszak elleni fellépést sürgetnek.

fbi iroda, WASHINGTON, DC  MAY 28:The FBI logo is visible on an FBI Police vehicle in Washington, D.C., on May 28, 2025. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
FBI iroda ellen történt egy terrortámadás Fotó: STR / NurPhoto

FBI elleni terrortámadás egy feszült időszak közepén

Az eset szerda hajnalban, 2:40-kor történt Pittsburghben, amikor egy férfi autójával belerohant az FBI iroda kapujába. A járművet vezető Donald Hensont, a Penn Hillsben élő katonai veteránt a helyszínen azonosították. Az FBI különleges ügynöke, Christopher Giordano közölte: a támadást terrortámadásként kezelik.

A férfi a becsapódás után kiszállt autójából, és megpróbált egy amerikai zászlót rögzíteni a kapura. Szemtanúk szerint kiabált, majd elsétált, mintha semmi sem történt volna. A nyomozók biztonsági kamerafelvételek és jogosítvány alapján azonosították. Az autóban trágár feliratokat is találtak.

Hensonnak korábban már volt kapcsolata a hatóságokkal: panasszal fordult az FBI-hoz, ám állításai értelmetlennek bizonyultak, így nem indult eljárás. Ezúttal azonban az FBI elleni terrortámadás gyanúja miatt folyik vizsgálat.

Az eset az Egyesült Államok területén különösen feszült időszakban történt, egy héttel azután, hogy meggyilkolták Charlie Kirket, a konzervatív aktivistát Utahban – írja az Independent.

 

