Most igazán nagy a baj: Izrael szuperfegyvere mindent elpusztít

A Rafael cég és a védelmi minisztérium közös tesztjei szerint a technológia már hadra fogható. A fegyver nem rakétákat használ, hanem erős lézersugarat, így a működése sokkal olcsóbb – írja a Focus.

Rakéták Izrael felett

Fotó: AFP

Izrael hamarosan elszabadítja apokaliptikus szuperfegyverét

Egy-egy drón megsemmisítése mindössze négy dollárba (körülbelül 1300 forintba) kerül, szemben az Iron Dome több tízezer dolláros rakétáival. A fejlesztők szerint a lézer különösen hatékony lassabb célpontok ellen, bár az időjárás és a füst csökkentheti a teljesítményt.

Az Iron Beam rendszert várhatóan még az év végéig hadrendbe állítják Izraelben.

Emellett készül egy tengeri változat is, amely hadihajókra telepíthető.

A kormány azt ígéri, hogy a rendszer kiegészíti az ország többrétegű védelmi pajzsát. Izrael így az első ország lesz, amely éles helyzetben is használ ilyen lézerfegyvert. A vezetők szerint ez technológiai előnyt jelent a régióban. Izrael védelmi minisztere hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek az állampolgárok biztonságáért.